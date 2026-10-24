Do obserwacji tego zjawiska nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Przy sprzyjającej pogodzie można je dostrzec gołym okiem.

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Kiedy i gdzie obserwować koniunkcję Księżyca z Saturnem?

Jak informuje serwis twojapogoda.pl, spotkanie Księżyca z Saturnem rozpocznie się tuż po zachodzie Słońca. Najlepsze warunki do podziwiania koniunkcji pojawią się około 40–45 minut później, czyli między godziną 18 a 18.30. Wzrok należy skierować wysoko nad południowo-wschodni horyzont.

Na niebie wyróżniać się będzie niemal w pełni oświetlony Księżyc z delikatnie pogrążonym w cieniu lewym skrajem tarczy. Saturna należy szukać, patrząc w dół, na prawo od naszego satelity. 24 października Księżyc znajdzie się tuż przed tzw. Pełnią Myśliwych. Jego tarcza będzie oświetlona w 97 proc.

Bliskość obu obiektów na niebie to jednak tylko złudzenie optyczne wynikające z ziemskiej perspektywy. Rzeczywista odległość Księżyca od Ziemi wyniesie około 384 tys. kilometrów, a Saturna około 1,4 miliarda kilometrów.

Koniunkcja Księżyca z Saturnem Foto: Stellarium

Całonocny spektakl na niebie. Jak najlepiej przygotować się do obserwacji?

W kolejnych godzinach oba obiekty będą wspólnie przesuwać się po niebie. Najpierw skierują się na południe, a następnie w stronę zachodnią. Zachód Saturna i Księżyca nastąpi wraz z niedzielnym wschodem Słońca. Oznacza to, że zjawisko będzie można podziwiać przez całą noc, o ile pozwoli na to bezchmurne niebo.

Choć Księżyc i Saturn powinny być dobrze widoczne gołym okiem, eksperci radzą wybrać odpowiednie miejsce obserwacji. Zjawisko będzie najlepiej widoczne z dala od świateł miejskich, w parkach, na terenach podmiejskich i wzniesieniach z otwartym widokiem na południe. Pomóc może też użycie lornetki lub lunety – pozwoli to przyjrzeć się szczegółom na krawędzi tarczy Księżyca.

Jasno świecąca planeta w sąsiedztwie naszego satelity może dostarczyć pięknych ujęć fanom fotografowania zjawisk astronomicznych. Księżyc zbliża się do Saturna każdego miesiąca. Kolejne koniunkcje w tym roku przypadną 21 listopada oraz 18 grudnia.