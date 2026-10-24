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Adam Bielan: Donald Tusk bił się z nami na gołe pięści

W wyborach w 2005 r. walczyliśmy o życie. Gdybyśmy ich nie wygrali, to nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość by dzisiaj istniało. Teraz PiS jest olbrzymią marką, a w tamtym okresie było zaledwie jedną z kilku partii, dramatycznie walczących o atencję ludzi. Rozmowa z Adamem Bielanem, europosłem PiS, przewodniczącym partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Publikacja: 24.10.2026 06:05

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Żeby podnieść morale działaczy w czasie kampanii wyborczej kilka nocy przespałem w śpiworze w siedzi

Żeby podnieść morale działaczy w czasie kampanii wyborczej kilka nocy przespałem w śpiworze w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej – wspomina Adam Bielan

Foto: Alexis HAULOT/PE

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Eliza Olczyk

21 lat temu Lech Kaczyński wygrał drugą turę wyborów prezydenckich z Donaldem Tuskiem. Jan Rokita twierdzi, że po przegranych wyborach w 2005 r. Donald Tusk wymyślił strategię nieustannego atakowania PiS. A przecież miały być wspólne rządy.

Zgadza się. Mieliśmy niespisaną, ale dżentelmeńską umowę dotyczącą przyszłych wspólnych rządów, a to ugrupowanie, które wygra wybory parlamentarne, miało wyznaczać premiera. Kiedy zawieraliśmy tę umowę Platforma Obywatelska była zdecydowanym faworytem w sondażach. Rok wcześniej pokonała nas w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których zresztą przegraliśmy wówczas nie tylko z PO, ale także z Ligą Polskich Rodzin Romana Giertycha. Jeden z prawicowych publicystów napisał, że PiS jest tworem sztucznym, przeminie, a przyszłość należy do partii chadeckiej, za jaką uważano PO oraz do prawicy narodowej, czyli LPR. Mimo tych uzgodnień Tusk ostro nas zaatakował podczas konwencji na warszawskim Torwarze, na przełomie czerwca i lipca 2005 r.

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