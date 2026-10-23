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Piąty, finałowy sezon „Babilon Berlin” okazał się niestety słabszy niż zakładałem. Po bardzo dobrych poprzednich sezonach, które potrafiły szczegółowo naświetlić przedstawiane wydarzenia, i długoletniej przerwie (musieliśmy czekać aż sześć lat, aż został zrealizowany sezon finałowy) – można było spodziewać się więcej.
Częściowo finałowy sezon dowozi: z jednej strony mamy tutaj do czynienia z domknięciem praktycznie większości wątków rozpoczętych w sezonie pierwszym. Widzowie wreszcie znajdą wyjaśnienie relacji między Gereonem a jego bratem. A główny wątek tego sezonu to śledztwo wokół zabójstw dawnych towarzyszy z lazaretu Adolfa Hitlera.
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