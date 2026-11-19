Premiera serialu „Czarne stokrotki” liczącego osiem odcinków miała miejsce 3 stycznia 2025 r. w serwisie Canal+ Online oraz na antenie Canal+. Kolejne odcinki prezentowane były co piątek o godz. 21:00 do 21 lutego 2025 r. W tym roku produkcję można oglądać na kolejnej platformie. Od 18 listopada jest dostępna na Disney+.

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O czym opowiada serial „Czarne stokrotki”?

„Czarne stokrotki” opowiadają historię geolożki Leny Opalińskiej (Karolina Kominek), która przygotowuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Ostatecznie jednak rezygnuje z niej i wraca do rodzinnego Wałbrzycha. Decyzję podejmuje po tym, jak dowiaduje się, że jej nastoletnia córka Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz), z którą straciła kontakt wiele lat temu, jest podejrzana o uprowadzenie pięciorga dzieci z przedszkola. Główna bohaterka z pomocą policjanta Rafała (Dawid Ogrodnik), swojego dawnego przyjaciela ze szkoły, chce rozwiązać zagadkę zniknięcia córki.

Akcja serialu rozgrywa się współcześnie, jednak momentami przenosi się do czasów II wojny światowej. Śledztwo przedstawione w produkcji prowadzi w głąb dolnośląskich podziemi, a w fabule pojawiają się zjawiska nadprzyrodzone.

„Czarne stokrotki” to polski serial z gatunku mystery thriller

Reżyserem „Czarnych stokrotek” jest Mariusz Palej, twórca filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Za pomysłem i scenariuszem produkcji stoją m.in. Dominika Prejdová, Agnieszka Szpila, Katarzyna Tybinka oraz Marcin Ciastoń. W rolach drugo- i trzecioplanowych w serialu zobaczyć można wielu znanych polskich aktorów, w tym m.in. Edytę Olszówkę, Alicję Wieniawę-Narkiewicz, Tomasza Schuchardta, Olafa Lubaszenkę, Piotra Żurawskiego, Roberta Gonerę i Paulinę Gałązkę.

Zdjęcia do „Czarnych stokrotek” kręcone były m.in. w Wałbrzychu, Gdyni, Nowej Rudzie i Warszawie. Produkcja przedpremierowo zaprezentowana został w październiku 2023 r. na festiwalu MIPCOM w Cannes. Następnie trafiła na listę najlepszych seriali według magazynu „Variety”. „Czarne stokrotki” to mystery thriller, mało popularny w Polsce gatunek, o którym opowiedział sam reżyser. – Thriller mystery jest hybrydą międzygatunkową, bo trochę tu horroru, ciut science fiction czy nawet fantasy. A z drugiej strony jest też mocno zakorzeniony w rzeczywistości i dużo tu klasycznego kryminału i thrillera – powiedział Mariusz Palej cytowany przez dziennik.pl.