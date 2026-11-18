Bezos mówił o tym we wtorek podczas konferencji Silicon Valley & The World, organizowanej przez serwis Semafor. Jak relacjonował, Amazon najpierw zawęził szerszą grupę kandydatów, a następnie przeprowadził zdjęcia próbne z pięcioma aktorami. Każdy z nich zagrał trzy sceny.

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– Byłem w to mocno zaangażowany. Spotkaliśmy się w piątek, żeby przez kilka godzin oglądać wszystkie te zdjęcia próbne i je omówić – powiedział Bezos.

„On jest Jamesem Bondem”. Jeff Bezos o Robercie Pattinsonie

Według niego od początku było widać, że w Pattinsonie jest „coś wyjątkowego”. Bezos przyznał jednak, że wybór nie był oczywisty. – Początkowo byliśmy nawet nieco sceptycznie nastawieni, ponieważ Pattinson jest już tak sławny. Myśleliśmy, czy może nie lepiej postawić na kogoś mniej znanego. Ale po próbnych zdjęciach wszystko stało się oczywiste. On jest Jamesem Bondem – mówił.

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40-letni obecnie Pattinson, znany ostatnio z roli Batmana, zadebiutował na dużym ekranie w 2005 roku w filmie „Harry Potter i Czara Ognia”. Później zagrał m.in. w sadze „Zmierzch” czy „Tenecie”.

Drugi najbogatszy człowiek świata nie ujawnił, kim byli pozostali brani pod uwagę kandydaci. Według wcześniejszych doniesień mediów branżowych, m.in. Deadline i Variety, w zdjęciach próbnych do roli Bonda oprócz Pattinsona uczestniczyli także Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden i Josh O’Connor. Studio Amazon MGM Studios nie potwierdziło oficjalnie tych informacji.

Nowy film o Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve.