Robert Pattinson został oficjalnie ogłoszony nowym odtwórcą roli Jamesa Bonda. 40-latek jako siódmy aktor w historii wcieli się w agenta 007 w oficjalnej serii filmów. Informację przekazano w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych po wielomiesięcznych spekulacjach dotyczących obsady.

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Tajemnicza akcja w sieci i dwa słowa: „Tożsamość potwierdzona”

Robert Pattinson zastąpi Daniela Craiga, który po raz ostatni wcielił się w agenta 007 w filmie „Nie czas umierać” z 2021 r.

Ogłoszenie poprzedziła nietypowa akcja w mediach społecznościowych. Tuż przed godziną 15.00 czasu polskiego z oficjalnych kont Jamesa Bonda w serwisach X i Instagram nagle usunięto wszystkie wcześniejsze treści. W ich miejsce pojawił się wielokrotnie wyświetlany komunikat „Identity confirmed” („Tożsamość potwierdzona”.

Następnie studio filmowe opublikowało pierwsze zdjęcie Pattinsona w charakterystycznym dla Bonda smokingu oraz komunikat prasowy potwierdzający wybór aktora. Jak podkreślono, obsadzenie Pattinsona w roli agenta 007 ma „zapoczątkować nową erę dla jednej z najsłynniejszych postaci w historii kina”.

Kto miał zostać nowym Bondem? Wyciekły kulisy wyścigu castingowego

Wybór następcy Daniela Craiga poprzedził długi proces castingowy.

Według wcześniejszych doniesień Robert Pattinson znajdował się na pięcioosobowej liście kandydatów do roli Bonda. Wśród rozważanych aktorów byli również m.in. Josh O’Connor i Callum Turner.

W piątek pojawiły się informacje, że Pattinsonowi zaproponowano korzystniejsze warunki kontraktu niż pozostałym kandydatom. Doniesienia te nasiliły spekulacje, że to właśnie on jest głównym faworytem do przejęcia roli agenta 007.

Ostatecznie studio potwierdziło jego wybór, kończąc okres niepewności dotyczącej przyszłości jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci filmowych.

Miliard dolarów na stole i nowa era. Gigant przejął prawa do agenta 007

Robert Pattinson wystąpi w 26. oficjalnym filmie o Jamesie Bondzie, którego tytułu dotychczas nie ujawniono. Jeśli uwzględnić również dwie nieoficjalne produkcje, „Casino Royale” z 1967 r. oraz „Nigdy nie mów nigdy” z 1983 r., będzie to już 28. film o agencie 007.

Nadchodząca produkcja będzie pierwszą realizowaną po przejęciu praw do serii przez Amazon-MGM Studios. W 2025 r. firma zapłaciła za nie ponad miliard dolarów Barbarze Broccoli i Michaelowi G. Wilsonowi, spadkobiercom pierwotnego producenta filmów o Bondzie, Alberta „Cubby’ego” Broccolego. Przez wiele lat odpowiadali oni za rozwój i nadzór nad serią.

Za dalsze losy franczyzy odpowiadać będą David Heyman, producent filmów o Harrym Potterze, oraz Amy Pascal, związana z produkcjami o Spider-Manie.

Reżyserię nowego filmu powierzono Denisowi Villeneuve’owi, twórcy trylogii „Diuna”, natomiast scenariusz przygotowuje Steven Knight, znany z serialu „Peaky Blinders”.

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Robert Pattinson zdobył uznanie dzięki różnorodnym rolom, łącząc udział w wysokobudżetowych produkcjach z występami w mniej konwencjonalnych filmach artystycznych. Jego dotychczasowa kariera pokazała, że potrafi przyciągać szeroką publiczność, a jednocześnie podejmować wymagające i nietypowe wyzwania aktorskie.

Po raz pierwszy zwrócił na siebie większą uwagę w 2005 r., kiedy zagrał Cedrika Diggory’ego w filmie „Harry Potter i Czara Ognia”. Międzynarodową popularność przyniosła mu następnie rola wampira Edwarda Cullena w serii „Zmierzch”, w której występował u boku Kristen Stewart.

W kolejnych latach współpracował z uznanymi reżyserami, między innymi Davidem Cronenbergiem przy filmach „Cosmopolis” i „Mapy gwiazd”, Robertem Eggersem przy „Lighthouse” oraz Lynne Ramsay przy „Die My Love”. Do wysokobudżetowych produkcji opartych na znanych postaciach powrócił w 2022 r., wcielając się w głównego bohatera filmu „Batman”.

Ekskluzywny klub agenta 007. Do jakiego grona dołącza Robert Pattinson?

Historia filmowego Jamesa Bonda rozpoczęła się w 1962 r., kiedy w produkcji „Doktor No” w rolę agenta 007 wcielił się urodzony w Edynburgu Sean Connery. Sukces filmu sprawił, że aktor powrócił do tej postaci jeszcze czterokrotnie w ciągu kolejnych pięciu lat, występując w „Pozdrowieniach z Rosji”, „Goldfingerze”, „Operacji Piorun” oraz „Żyje się tylko dwa razy”. Produkcje te przez wielu uznawane są za jedne z najlepszych w historii serii.

Ian Fleming, twórca literackiej postaci Jamesa Bonda, początkowo preferował jednak do tej roli angielskiego aktora Davida Nivena. Ostatecznie Niven wystąpił w nieoficjalnym filmie „Casino Royale” z 1967 r.

W 1969 r. rolę agenta 007 przejął australijski model George Lazenby, który zagrał w filmie „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”. Był to jego jedyny występ w tej roli, ponieważ już w 1971 r. Connery powrócił w produkcji „Diamenty są wieczne”.

Kolejnym Bondem został Roger Moore, który w latach 1973–1985 wystąpił w siedmiu filmach, nadając postaci bardziej ironiczny charakter. Wśród produkcji z jego udziałem znalazły się „Szpieg, który mnie kochał”, „Moonraker” oraz „Ośmiorniczka”.

Pod koniec lat 80. rolę przejął brytyjski aktor Timothy Dalton, który wystąpił w dwóch filmach. Następnie, po sześcioletniej przerwie, w 1995 r. do serii dołączył Irlandczyk Pierce Brosnan, debiutując w „GoldenEye”. Łącznie zagrał agenta 007 czterokrotnie, zanim rolę powierzono Danielowi Craigowi.

7,8 miliarda dolarów z biletów. Rekordowe dziedzictwo, które przejmuje Pattinson

Daniel Craig po raz pierwszy wcielił się w Jamesa Bonda w filmie „Casino Royale” z 2006 r. Łącznie wystąpił w pięciu oficjalnych produkcjach, a okres jego pracy przy serii przyniósł jej rekordowe wyniki finansowe. Sam „Skyfall” z 2012 r. zarobił na całym świecie 1,1 miliarda dolarów.

Ostatnim filmem z udziałem Craiga był „Nie czas umierać”, którego premierę przesunięto z powodu pandemii COVID-19. Produkcja trafiła do kin w 2021 r. i stanowiła symboliczne zakończenie historii „jego” Bonda. W finale bohater ginie, ale po zakończeniu filmu pojawia się zapowiedź „James Bond powróci”.

Dotychczas łączne wpływy ze sprzedaży biletów na oficjalne filmy o agencie 007 wyniosły 7,8 miliarda dolarów. Dzięki temu James Bond jest piątą najbardziej dochodową serią filmową w historii kina. Szacuje się przy tym, że przychody ze sprzedaży produktów związanych z marką oraz umów sponsorskich znacznie przewyższają tę kwotę.

Wybór Roberta Pattinsona otwiera kolejny rozdział w historii serii, która od ponad sześciu dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek światowego kina.