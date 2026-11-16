Oscarowy sezon ruszył. Podczas tradycyjnego spotkania Amerykańskiej Akademii Filmowej, które odbyło się w ostatnią niedzielę, wręczone zostały trzy Oscary honorowe oraz nagroda im. Irvinga Thalberga (przypadła kreatywnym producentkom Christine Vachon i Pameli Koffler).

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I tak pierwsze tegoroczne Oscary – za całokształt twórczości – odebrali aktorka Glenn Close, animator Floyd Norman oraz reżyser Ridley Scott. Ten ostatni nie mógł uczestniczyć w uroczystości w Los Angeles, bo niedawno przeszedł w Londynie zabieg chirurgiczny, po którym lekarze odradzali mu długą podróż samolotem. Scott pojawił się jedynie na nagraniu.

91-letni Floyd Norman, pierwszy czarnoskóry animator u Walta Disneya

91-letni Floyd Norman, który rozpoczął karierę w 1956 roku w Walt Disney Animation Studios jako pierwszy czarnoskóry animator w tej firmie, pracował przy wielu klasycznych filmach tej wytwórni – od „Śpiącej królewny” zaczynając, na „Toy Story 2” kończąc. W 2016 roku stał się bohaterem dokumentu „Floyd Norman: An Animated Life”. Jest dopiero czwartym animatorem, który otrzymał honorowego Oscara. Przed nim byli to: Walter Lantz, Chuck Jones i Hayao Miyazaki.

Glenn Close, pięć nominacji do Oscara i dopiero pierwsza statuetka w karierze

Druga z laureatek 79-letnia już Glenn Close zdobyła w czasie swojej kariery pięć nominacji do Oscara – pierwszą w 1989 roku za rolę drugoplanową w „Świecie według Garpa”, ostatnią w 2021 roku za kreację w „Elegii dla bidoków”. I żadna z tych nominacji nie zamieniła się w statuetkę.

A przecież to aktorka, która ma na swoim koncie takie filmy jak „Fatalne zauroczenie”, „Niebezpieczne związki”, „Albert Nobis”, wreszcie ostatnio „La Bola Negra”. Oscar za całokształt twórczości jest więc jej pierwszym takim wyróżnieniem. Odebrała go z rąk Johna Malkovicha i zadedykowała swojej córce. Otwarcie przyznała, że jest trochę hollywoodzką outsiderką, ale kilka razy miała nadzieję, że może uda jej się zdobyć nagrodę Akademii. – Dziś czuję się zaszczycona, że jestem tutaj, wśród ludzi, którzy zawsze mnie inspirowali, których praca rzucała mi wyzwanie, sprawiała, że chciałam być lepsza – powiedziała Close w czasie gali.

Filmy Ridleya Scotta otrzymały 45 oscarowych nominacji. On sam nie miał żadnego Oscara

Filmy Ridleya Scotta zdobyły łącznie 45 oscarowych nominacji, on sam miał cztery nominacje, ale żadna z nich nie przyniosła mu Oscara. Warto też zauważyć, że reżyser, kończący za dwa tygodnie 89 lat, w fabule zadebiutował dopiero jako czterdziestolatek, a jego kariera rozwinęła się błyskawicznie. Zrobił m.in. wielkie filmy science fiction takie jak „Obcy” czy „Blade Runner”, „Gladiatora”, „Robin Hooda”, „Helikopter w ogniu” (ze zdjęciami Sławomira Idziaka), ale też historycznego „Napoleona” czy piękny film o kobietach „Thelma i Luiza”.

– Dziękuję Akademii w imieniu wszystkich, którzy kiedykolwiek pracowali z Ridleyem Scottem. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy zobaczyli go z Nagrodą Akademii w ręku – powiedział podczas uroczystości Matt Damon. W nagraniu zrealizowanym w Londynie Scott zadedykował nagrodę swojemu zmarłemu bratu, z którym kiedyś, przed laty pokochali kino i zrobili razem film, który nazwali „Chłopiec na rowerze”. – Tę nagrodę przyjmuję również w imieniu Tony’ego – stwierdził.

Na uroczystości zjawili się niemal w komplecie członkowie Rady Gubernatorów, wielu wybitnych reżyserów i aktorów, m.in. ci, którzy są dzisiaj faworytami w wyścigu do Oscarów jak Nathan Fielder i Lance Oppenheim, twórcy głośnego dokumentu „Zobaczysz wszystko”, Christopher Nolan, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Julianne Moore, Paul Giamatti, Emma Stone, Javier Calvo i Javier Ambrossi, czyli twórcy „La Bola Negra”, Penelope Cruz, John Malkovich, Andrew Garfield i Timothée Chalamet.

99. uroczystość wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku.