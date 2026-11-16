Most Krymski został zamknięty dla ruchu pojazdów o godzinie 2.00 czasu lokalnego, w czasie nocnego ataku powietrznego Ukrainy. Rakiem Aksjonow poinformował, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały Most Krymski, skutki ataku są usuwane, a ruch na moście powinien być przywrócony w okolicach południa.

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Ministerstwo Transportu: Ruch na Moście Krymskim wstrzymany, trwają „prace remontowe”

Z kolei rosyjskie Ministerstwo Transportu podało, że w wyniku ataku ukraińskich dronów na Most Krymski „ruch na drogowej części mostu został tymczasowo wstrzymany”. Resort informuje też o „pracach remontowych”, które mają umożliwić przywrócenie ruchu w formule wahadłowej co sugerowałoby, że doszło do jakiegoś uszkodzenia mostu. Resort transportu Rosji zapewnia jednocześnie, że ruch w kolejowej części mostu odbywa się normalnie. Poinformowało też, że w ataku nikt nie ucierpiał.

Proukraiński kanał Krymskij Wieter, który opisuje sytuację na okupowanym Krymie poinformował, że ok. 5.38 w ataku uszkodzone zostało jedno z przęseł mostu.

Po drugiej stronie Mostu Krymskiego, w Kraju Krasnodarskim, uruchomiono dwa punkty, w których kierowcy będą mogli się ogrzać - w punktach tych podawana ma być kierowcom gorąca herbata, kierowcy będą mogli też skorzystać z toalety.

Mimo zapewnień, że ruch pociągów na Moście Krymskim przebiega normalnie, operator tamtejszych połączeń poinformował o opóźnieniu czterech pociągów jadących na Krym.

Dmitrij Pieskow: Zmasowany atak dronów na Rosję, niewielkie uszkodzenia Mostu Krymskiego

Do nocnego ataku Ukrainy m.in. na Most Krymski, ale również na Moskwę (od niedzielnego wieczora na podejściach do Moskwy strącono blisko 200 dronów, a nad całą Rosją - ponad 1 300 dronów), odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- To był rzeczywiście zmasowany atak dronów. Jest prawdą, że nasze systemy obrony powietrznej nadal działają bardzo skutecznie. System działa – zapewnił. Dodał jednak, że „niestety żaden system na świecie” nie jest skuteczny w 100 proc. przy „tak zmasowanych atakach przeciwko różnym obiektom”.

W kontekście Mostu Krymskiego Pieskow stwierdził, że informacje na jego temat będzie przekazywało Ministerstwo Transportu. - Jak rozumiem obecnie oceniają niewielkie uszkodzenia. Ruch na moście trwa – stwierdził (być może mając na myśli ruch kolejowy).

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