Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 18 i 19 lat grozili wrocławskim przechodniom, że mają bombę i celowali do nich z repliki broni palnej. W trakcie zdarzenia publicznie nawiązywali do zamachu w Krakowie. Obaj zostali deportowani za wschodnią granicę. Jak poinformowała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy doszło w piątek, w jednym z mieszkań na Przedmieściu Oławskim przy ul. Walońskiej we Wrocławiu.

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Wrocław. Ukraińcy grozili bombą i bronią

„Stojąc na balkonie jednego z mieszkań, publicznie wywoływali poczucie zagrożenia wśród przechodniów. Krzyczeli, że są terrorystami i posiadają bombę w mieszkaniu. Ponadto kierowali w stronę przypadkowych osób gesty imitujące oddawanie strzałów z broni palnej – posiadając przy tym tego typu replikę” – przekazała w komunikacie podkom. Freus.

Dodała, że w trakcie zdarzenia mężczyźni mieli również publicznie pochwalać popełnienie przestępstwa, nawiązując do tragicznych wydarzeń w Krakowie. Jak przekazała policjantka, kierowali też groźby motywowane przynależnością narodową, okazując „rażące lekceważenie porządku prawnego”.

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Na miejscu interweniowali policjanci i strażacy. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Dotyczą spowodowania fałszywego alarmu, publicznego pochwalania przestępstwa i dopuszczenia się przestępstwa dyskryminacji i stosowania przemocy lub groźby na tle narodowościowym. Najwyższą karą za te przestępstwa, według polskich przepisów, jest 8 lat więzienia. 

Deportacja Ukraińców po groźbach we Wrocławiu

„Jeszcze w sobotę, po przesłuchaniu w prokuraturze, mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, a w godzinach wieczornych deportowani na Ukrainę” – powiedziała podkom. Freus.

Zapewniła, że w obecnej sytuacji wszelkie zachowania wywołujące zagrożenie, w tym fałszywe alarmy, groźby czy gesty imitujące użycie broni, będą traktowane przez policjantów z pełną powagą i stanowczością. 

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