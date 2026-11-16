Pożar wybuchł ok. 3.15 czasu lokalnego i objął ciąg sklepików, a także wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Pang Muang Sai Kor. Zanim strażacy opanowali pożar po około dwóch godzinach, w płomieniach stanęło kilka budynków.

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Pożar w mieście Patong: Ofiary przed śmiercią dzwoniły do przyjaciół i krewnych

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Jak informowały lokalne władze, w wyniku pożaru wiele osób zatruło się dymem i zostało przewiezionych do szpitali.

Reuters podaje, że pożar wybuchł w budynku, w którym znajduje się firma wynajmująca samochody, po czym rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki. Wśród ofiar śmiertelnych i rannych nie ma turystów – informuje lokalna policja. Wśród rannych jest jeden obywatel Mjanmy (d. Birma).

Dziennik „Bangkok Post” relacjonuje, że niektóre z ofiar pożaru tuż przed śmiercią dzwoniły do przyjaciół i krewnych , informując ich o pożarze i próbując wydostać się z płomieni.

Pożar wywołany eksplozją transformatora. Do spięcia doszło w czasie burzy

Z informacji przekazywanych przez ten dziennik wynika, że pożar wybuchł po eksplozji transformatora znajdującego się przy drodze. Płomienie miały objąć m.in. dystrybutor paliwa znajdujący się przed wypożyczalnią motocykli.

Zastępca burmistrza miasta Patong Sanakorn Keesin poinformował, że w wypożyczalni znajdowało się ok. 100 motocykli do wypożyczenia. W wypożyczalni znajdowały się również zapasy paliwa i smarów.

Jak dotąd udało się zidentyfikować osiem kobiet i trzech mężczyzn, którzy zginęli w pożarze.

Gubernator Phuket Chotenarin Kerdsom poinformował, że do spięcia transformatora doszło w czasie burzy. Z jego słów wynika, że wszystkie ofiary śmiertelne pożaru udusiły się dymem, próbując uciec przed płomieniami.

Pożar wybuchł w części miasta, która znajduje się blisko popularnej plaży Patong Beach. Wyspa Phuket, na której znajduje się miasto Patong, należy do najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie.

Agencja Reutera przypomina, że cztery miesiące temu w Bangkoku doszło do pożaru w pubie, w którym zginęło co najmniej 27 osób.