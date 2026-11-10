Do wypadku doszło we wtorek na trasie łączącej Sofię z Burgas. Jak podała agencja Reutera, zdarzenie objęło obie jezdnie autostrady, a w kolizji uczestniczyły dziesiątki samochodów osobowych i ciężarowych. Pojazdy zderzały się na sześciu pasach ruchu. Część z nich została poważnie uszkodzona, przewróciła się lub znalazła poza jezdnią.

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Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Według informacji bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 50 rannych przewieziono do szpitali. Służby prowadziły działania ratunkowe, ponieważ nie wszyscy poszkodowani mogli samodzielnie opuścić swoje pojazdy.

Karambol w Bułgarii. Mgła prawdopodobną przyczyną wypadku

O wstępnych ustaleniach dotyczących przyczyn zdarzenia poinformował sekretarz generalny bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Lubomir Nikolov. Wskazał, że prawdopodobnie do karambolu doprowadziły warunki pogodowe i ograniczona widoczność.

Według przekazanych informacji pierwsze zderzenie nastąpiło między autobusem a ciężarówką. Do kolizji doszło na jezdni prowadzącej w kierunku Burgas. Następnie w zdarzeniu uczestniczyły kolejne pojazdy, a wypadek objął również drugą stronę autostrady.

Widok z drona na miejsce karambolu na autostradzie w pobliżu Jambolu Foto: Nova TV/Handout via REUTERS

Główny inspektor Todor Miszinew z Regionalnej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jambole przekazał telewizji Nova TV, że w chwili udzielania informacji część osób wciąż znajdowała się wewnątrz uszkodzonych samochodów.

– Obecnie priorytetem są działania ratunkowe. Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone czynności proceduralne i śledcze – powiedział Miszinew, cytowany przez agencję Reutera.

Premier Bułgarii mówi o tragedii. Reakcja Ursuli von der Leyen

Do wypadku odniósł się premier Bułgarii Rumen Radev. W oświadczeniu wydanym podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen określił zdarzenie jako „tragedię”. Poinformował również o skierowaniu samolotów, które miały wesprzeć ewakuację rannych. Zapowiedział także wizytę na miejscu karambolu.

Von der Leyen zdecydowała o skróceniu pobytu w Bułgarii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała kondolencje rodzinom ofiar i wyraziła uznanie dla osób uczestniczących w akcji ratunkowej.

– Chciałabym wyrazić najgłębsze kondolencje i oddać hołd zespołom ratunkowym – powiedziała, cytowana przez agencję Reutera.

Okoliczności wypadku mają zostać szczegółowo wyjaśnione po zakończeniu działań ratowniczych. Wstępne ustalenia wskazują na mgłę jako możliwy czynnik, który przyczynił się do pierwszej kolizji i następującego po niej karambolu.