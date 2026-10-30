Jak przekazała agencja EFE, powołując się na hiszpańską policję, przyczyny zdarzenia nie zostały dotychczas ustalone. Do wybuchu w Fabryce Amunicji w El Fargue na południu Hiszpanii doszło kilka minut przed godz. 9 w piątek. Według pierwszych informacji służb ratunkowych nie ma osób poważnie rannych. Pomocy medycznej wymagały osoby z lekkimi obrażeniami.

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Na miejsce skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego i liczne jednostki policji. W działaniach uczestniczyli między innymi technicy kryminalistyczni oraz specjaliści zajmujący się materiałami wybuchowymi.

Wybuch w fabryce amunicji w Hiszpanii. Wstępne ustalenia policji

Według lokalnego dziennika „Granada Hoy” do zdarzenia miało dojść w strefie przeznaczonej do spalania prochu. Eksplozję odczuli mieszkańcy całej Grenady. Część osób początkowo miała wziąć ją za trzęsienie ziemi. Niedługo po wybuchu nad zakładem pojawił się słup dymu, a następnie przeprowadzono ewakuację fabryki.

Skutki eksplozji były odczuwalne także poza granicami miasta. Jak podała gazeta, w pobliskich miejscowościach Víznar i Alfacar fala uderzeniowa poruszyła szklane witryny i spowodowała drgania budynków.

Na miejscu działania prowadziły różne jednostki policji, w tym TEDAX, czyli służby specjalizujące się w rozpoznawaniu i neutralizowaniu materiałów wybuchowych.

Wcześniej przewróciła się ciężarówka z granatami moździerzowymi

Dziennik „Granada Hoy” przypomniał, że 13 października, niespełna miesiąc przed piątkową eksplozją, doszło do innego zdarzenia związanego z fabryką. Ciężarówka przewożąca uzbrojenie straciła część ładunku i przewróciła się na drodze A-4002, łączącej El Fargue z Grenadą.

Transport obejmował granaty moździerzowe oraz inne materiały wybuchowe. W związku z zagrożeniem całkowicie zamknięto drogę, a na miejscu interweniowali policjanci, funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i specjaliści TEDAX. Władze Andaluzji uruchomiły wówczas fazę przedalarmową, oznaczoną jako poziom operacyjny 0.

Fabryka amunicji w Grenadzie zatrudnia około 300 osób

Zakład w El Fargue należy do najstarszych fabryk amunicji na świecie. Jak przypomina „Granada Hoy”, jego historia sięga 1324 r.. Od 2020 r. przedsiębiorstwo działa w strukturach MSM GROUP, należącej do czeskiej grupy zbrojeniowej CSG.

Fabryka zatrudnia około 300 osób i produkuje różnego rodzaju amunicję wojskową. Jej działalność w ostatnich latach zwiększyła się w związku z kontraktami realizowanymi na rzecz Unii Europejskiej, w tym dostawami przeznaczonymi dla Ukrainy.