Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są największe bariery i luki w wiedzy Polaków na temat zasad zwrotu kaucji za opakowania.
  • W jaki sposób nowy system wpłynął na decyzje zakupowe i co zniechęca konsumentów do zwrotu butelek oraz puszek.
  • Jakie trendy w zachowaniach konsumentów obserwuje branża handlowa po roku funkcjonowania systemu.

System kaucyjny obowiązuje już od roku, choć w pełnym zakresie od 1 stycznia 2026 r. Co dziesiąty Polak przyznaje, że nadal słabo się orientuje w zasadach systemu – wynika z badania Kaucja.pl, którego niepublikowane wcześniej dane „Rzeczpospolita” podaje jako pierwsza.

Kaucje pełne tajemnic

Wydawać by się mogło, że poświęcono sporo uwagi na edukowanie konsumentów w zasadach systemu kaucyjnego, ale nadal jest wiele niewiadomych. Wciąż zgodnie z badaniem Kaucja.pl 7 proc. nie wie, czy kaucja jest doliczana do ceny, a 35 proc. nie jest świadome, że można ją odzyskać nie posiadając paragonu. Sklepy przyznają, że takie podejście widać w różnych grupach wiekowych. – Młodsi konsumenci bardziej niefrasobliwie podchodzą do zasad kaucji, nie interesują się nimi. Wśród nich wiedza na ten temat może być najmniejsza – przyznaje przedstawiciel jednej z dużych sieci. Niemniej problem nadal jest, choć obecnie akcje edukacyjne nie są  już tak intensywnie prowadzone. 

Po roku działania systemu kaucyjnego wciąż nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo zwracać opakowania. Blisko czterech na dziesięciu sądzi, że opakowania można oddawać wyłącznie w automacie. Takie przekonania mogą niepotrzebnie utrudniać korzystanie z systemu. Część osób może zrezygnować ze zwrotu, jeśli nie ma paragonu lub w pobliżu nie ma automatu – mówi Aneta Stelmaszczyk, kierownik ds. komunikacji i PR, Kaucja.pl. – Wyniki pokazują, że sama znajomość zasad systemu kaucyjnego nie oznacza jeszcze, że wszyscy wiedzą, jak z niego korzystać. Dlatego ważne jest przypominanie o dwóch podstawowych zasadach: paragon nie jest potrzebny do odzyskania kaucji, a opakowania można oddawać zarówno w automatach, jak i w punktach prowadzących zbiórkę ręczną – dodaje.

Niewiadomych jest więcej, 12 proc. nadal nie wie, czy nowy system obejmuje puszki, choć już tylko 4 proc. zgadza się z błędną informacją, że system obejmuje butelki szklane.  

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To akurat może się zmienić, zgodnie z zapowiedziami resortu klimatu trwają prace nad opracowaniem zasad rozszerzenia systemu kaucyjnego także na butelki szklane. Obecnie system obejmuje napoje w butelkach plastikowych o pojemności do 3 litrów oraz metalowych puszkach do 1 litra. Do wszystkich doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania do sklepu lub automatu. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Butelki wracają 

– Sieci handlowe poniosły ogromne inwestycje w związku z systemem kaucyjnym, to na nie spadły obowiązki z tym związane – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Teraz jednak rząd sygnalizuje rozszerzenie systemu o opakowania szklane, co będzie zdecydowanie bardziej kosztowne, absorbujące, jak i niebezpieczne, choćby dla pracowników sklepów – dodaje.

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Sieci handlowe przyznają, że analiza zachowań konsumentów wskazuje na to, że regulacja stopniowo się przyjmuje. Z obserwacji firmy Aldi wynika, że największy wzrost zwrotów odnotowała na samym początku wejścia kaucji – w listopadzie 2025 r., porównując go do października 2025 r. Wraz z dojrzewaniem systemu, tempo wzrostu naturalnie zaczęło się stabilizować, ale mimo to liczba oddawanych opakowań rosła.

Pod koniec 2025 r. na jeden bon przypadało średnio mniej niż 10 opakowań. W trzecim kwartale 2026 r. było ich już średnio 17-18. – Po pierwszym roku działania systemu widzimy, że konsumenci bardzo szybko przeszli od etapu poznawania nowych zasad do budowania codziennych nawyków – mówi Edyta Bracik, lider Zespołu Komunikacji Strategicznej, Relacji Zewnętrznych i Obsługi Klienta Aldi Polska. – Od początku inwestowaliśmy w wyposażenie wszystkich naszych sklepów w nowoczesne butelkomaty. Wdrożyliśmy również dodatkowe rozwiązania z zakresu obsługi klienta, jak np. specjalne dzwonki przy automatach, dzięki którym można w szybki i wygodny sposób wezwać pomoc, bez konieczności wchodzenia na salę sprzedaży – dodaje, podkreślając, że firma wydłużyła też ważność bonów kaucyjnych do 90 dni.