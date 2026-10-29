Komunikat GIS w tej sprawie dotyczy żelków BRAIN WASH o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C. Są one sprzedawane w opakowaniach o masie 100 g. Zakwestionowana partia z datą minimalnej trwałości to 7 sierpnia 2027 r. jest oznaczona numerem 0708BW06O. Producent – firma DR JOINT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B w Kaliszu – wstrzymał już sprzedaż i rozpoczął wycofywanie wskazanej partii.

Reklama Reklama

Czytaj więcej: Biznes Trudno zarejestrować konopie indyjskie w urzędzie patentowym Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego dla cannabis, jego opisowość oraz sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami – to p... Pro

Niebezpieczeństwo dla zdrowia po spożyciu żelków

W żelkach, sprzedawanych jako suplement diety, Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła tetrahydrokannabinol (THC). To organiczny związek chemiczny z grupy fitokannabinoidów, który jest główną substancją psychoaktywną zawartą w konopiach (Cannabis), z których pozyskuje się m.in. marihuanę i haszysz.

Tak wygląda opakowanie żelków konopnych BRAIN WASH, których partię zakwestionował GIS Foto: materiały GIS

GIS zaleca konsumentom, aby nie spożywać produktu partii nr 0708BW06O. Jak wynika z oceny ryzyka przygotowanej przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu może zagrażać zdrowiu. W jaki sposób? THC wpływa na układ nerwowy i może wywołać różne objawy psychiczne i fizyczne. Ich nasilenie zależy od dawki, drogi podania oraz indywidualnej tolerancji organizmu. To m.in. euforyczny nastrój, zaburzenia pamięci krótkotrwałej czy problemy z koncentracją i koordynacją ruchów, przyspieszenie akcji serca i wzrost apetytu na słodkie, kaloryczne potrawy.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzenia zakwestionowanej partii żelków do obrotu.