„Tusk w turbanie podbija sieć” – czytam na jednym z portali internetowych. Na platformach społecznościowych roi się od wygenerowanych przez AI memów przedstawiających szefa polskiego rządu m.in. tańczącego i zjadającego ciasteczko pod murami Tadż Mahal. Jednego z cudów świata, na którego teren nie można wnosić jedzenia i napojów. Obowiązują tam rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Rok temu spacerowałem tam przez kilka godzin i nie zobaczyłem nikogo (nawet wśród turystów z Zachodu), kto chciałby tańczyć przed kamerą na tle grobowca. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję fałszywy przekaz na tyle zdominował jednak naszą przestrzeń publiczną, że premier musi się nawet tłumaczyć, że udał się do najludniejszego kraju na świecie nie tylko po to, by podpisać ważne dla polskich przedsiębiorców umowy. Przeciętny Kowalski już nie będzie się zagłębiał w niuanse. W jego pamięci utkwi Tusk w turbanie.