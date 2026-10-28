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Jędrzej Bielecki: Europa blokuje spotkanie „wielkiej trójki”. Putin nie narzuci nowego porządku

Władimir Putin wytrzymał przeszło rok. Ale w końcu dał za wygraną. I połączył się z przywódcami Norwegii i Finlandii, bo wie, że bez Europejczyków nie zakończy wojny w Ukrainie. – Musimy utrzymać maksymalną presję – mówił chwilę temu premier Norwegii.

Publikacja: 28.10.2026 16:07

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Europa się zbroi, Trump słabnie. Dlatego Kreml zaczął rozmawiać z Europą? Na zdjęciu plakaty na Bric

Europa się zbroi, Trump słabnie. Dlatego Kreml zaczął rozmawiać z Europą? Na zdjęciu plakaty na Brick Lane we wschodnim Londynie (w dzielnicy East End), jednym z najważniejszych miejsc na artystycznej mapie miasta

Foto: EPA/TOLGA AKMEN

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Kreml, szukając sposobu na zakończenie wojny, musiał zwrócić się do europejskich liderów.
  • Jakie fundamentalne różnice interesów blokują możliwość nowego podziału świata między USA, Rosję i Chiny.
  • W jaki sposób rosnąca rola Europy i słabnąca pozycja mocarstw zmieniają globalną grę dyplomatyczną.
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Dwa tygodnie temu rozmawiałem z premierem Norwegii Jonasem Gahr Størem, jednym z dwóch, obok prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, rozmówców Putina. Nie zamierzał, jak to robi od dawna Donald Trump, podlizywać się Moskwie. – Musimy utrzymać maksymalną presję, aby zmusić Rosję do podjęcia rokowań o zakończeniu wojny – powiedział. I w żadnym wypadku nie sprawiał wrażenia przywódcy sterroryzowanego rosyjską agresją. – Nie możemy tracić wiary w nasz własny potencjał. NATO jest niezwykle potężnym sojuszem wojskowym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecyduje się go zaatakować – powiedział. 

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