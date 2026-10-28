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Europa się zbroi, Trump słabnie. Dlatego Kreml zaczął rozmawiać z Europą? Na zdjęciu plakaty na Brick Lane we wschodnim Londynie (w dzielnicy East End), jednym z najważniejszych miejsc na artystycznej mapie miasta
Dwa tygodnie temu rozmawiałem z premierem Norwegii Jonasem Gahr Størem, jednym z dwóch, obok prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, rozmówców Putina. Nie zamierzał, jak to robi od dawna Donald Trump, podlizywać się Moskwie. – Musimy utrzymać maksymalną presję, aby zmusić Rosję do podjęcia rokowań o zakończeniu wojny – powiedział. I w żadnym wypadku nie sprawiał wrażenia przywódcy sterroryzowanego rosyjską agresją. – Nie możemy tracić wiary w nasz własny potencjał. NATO jest niezwykle potężnym sojuszem wojskowym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecyduje się go zaatakować – powiedział.
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