Norwegowie gromadzą zapasy żywności, budują schrony. Spodziewa się pan rosyjskiej inwazji?

Musimy zachować proporcje. Żyjemy w czasach poważnych zagrożeń dla naszych społeczeństw. Czy to z powodu ekstremalnej pogody, zmian klimatycznych, czy też rewolucji technologicznej, digitalizacji. Ale także zagrożenia bezpieczeństwa. Chcę jednak powiedzieć bardzo jasno: nasz wywiad nie widzi zagrożenia rosyjską inwazją. To nie jest coś, co nas w tej chwili niepokoi. Dzielimy z Rosją granicę na północy kraju. Potrafiliśmy w przeszłości utrzymać pod kontrolę nasze stosunki ze Związkiem Radzieckim i będziemy się starali robić to samo z Rosją. Jednak chcę uświadomić naszym rodzinom, że trzeba się przygotować na wypadek, kiedy zabraknie elektryczności, wody czy innych podstawowych rzeczy. To rozsądne, by zbudować zapasy, być gotowym. Trzy lata temu mieliśmy ekstremalną ulewę w Oslo. Rzeki wyszły z koryt i ludzie musieli natychmiast opuścić swoje domy. A to jest tylko jeden spośród wielu przykładów tego, co może się zdarzyć.