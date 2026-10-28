– Przedstawiciele państw europejskich nie wezmą udziału w następnej rundzie rozmów z udziałem Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny – powiedział Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. – Oni [Europejczycy – przyp. Interfax] mogą się tam dostać, jeśli kupią bilety. Nikt jednak nie zamierza zapraszać ich do stołu negocjacyjnego – dodał.

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Uszakow zaprzeczył również, by kwestia udziału państw europejskich w negocjacjach była poruszana podczas niedawnej rozmowy telefonicznej prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, Władimira Putina i Donalda Trumpa.

- Z prezydentem? Nie, podczas rozmowy ten temat nie był omawiany – oświadczył doradca rosyjskiego przywódcy.

Negocjacje pokojowe Rosji, Ukrainy i USA. Rozmowy mają odbyć się w Abu Zabi

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował 23 października, że trójstronne rozmowy delegacji Ukrainy, USA i Rosji mają odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w pierwszej połowie listopada, ale dokładna data nie została ustalona. Decyzję ogłoszono po spotkaniu Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem. Pieskow pytany, czy Kreml wyklucza rozszerzenie rozmów do formatu czterostronnego z udziałem Europy odpowiedział wówczas: – Nie można niczego z góry wykluczać. Jednak rozmowy, o których mówimy, zaplanowane na pierwszą połowę listopada w Abu Zabi, odbędą się w formacie trójstronnym.

25 października doradca Putina Jurij Uszakow określił planowane spotkanie jako wstępne i przestrzegł przed nadmiernymi oczekiwaniami. Bloomberg podał z kolei w niedzielę, że przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson powiedział, że administracja Donalda Trumpa jest bliska rozpoczęcia trójstronnych rozmów w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kreml ogłasza termin trójstronnych rozmów o Ukrainie W pierwszej połowie listopada w Abu Zabi odbędą się trójstronne rozmowy na temat Ukrainy - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, mimo zapowiedzi wznowienia negocjacji stanowiska Rosji i Ukrainy w sprawie warunków ewentualnego porozumienia pokojowego pozostają od siebie odległe. Putin nie wykazuje większej gotowości do ustępstw w kwestii swoich najważniejszych żądań. Obejmują one przejęcie przez Rosję pełnej kontroli nad obwodem donieckim na wschodzie Ukrainy, rezygnację Kijowa z członkostwa w NATO oraz zawarcie kompleksowego porozumienia pokojowego zamiast tymczasowego zawieszenia broni.

Ostatnia runda negocjacji pokojowych z udziałem przedstawicieli trzech państw odbyła się w lutym, jeszcze przed rozpoczęciem przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny przeciwko Iranowi.