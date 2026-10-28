W czwartek, 29 października, Stały Komitet Rady Ministrów ma zająć się między innymi projektem ustawy regulującej zasady organizowania staży. Jednym z najważniejszych założeń dokumentu jest wprowadzenie obowiązkowego wynagrodzenia dla stażystów. Za pełny miesiąc stażu wypłata nie mogłaby być niższa niż 65 proc. minimalnego wynagrodzenia. Podstawą współpracy miałaby być umowa o staż, czyli umowa o pracę zawierana na czas określony – pisze portal PulsHR.

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Konfederacja Lewiatan: Stażyści nie powinni być zatrudniani na podstawie umowy o pracę

Zastrzeżenia do nowych przepisów wyrazili już przedsiębiorcy, w tym Konfederacja Lewiatan, która opublikowała stanowisko w tej sprawie. Jak zaznaczyła, podstawowym zadaniem stażysty jest nabywanie wiedzy, praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego, a nie świadczenie pracy w zamian za wynagrodzenie. Z tego względu, zdaniem przedstawicieli organizacji, stażyści nie powinni być zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

- Wprowadzanie rozwiązań, które zamiast poprawić sytuację, mogą przynieść odwrotne skutki, budzi wątpliwości – wskazał dyrektor departamentu analiz i legislacji w organizacji Pracodawcy RP Piotr Rogowiecki w rozmowie z PulsHR.

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Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśniła szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest to ważne z punktu widzenia ograniczania ryzyka bezrobocia wśród młodych ludzi.

- Dziś jest tak, że na zdobycie doświadczenia stać tylko młodych ludzi, którzy mają wsparcie rodziców, mieszkają w dużym mieście i mogą sobie pozwolić na to, by bezpłatnie przez ileś miesięcy pracować – podkreśliła ostatnio Dziemianowicz-Bąk w radiu ZET.

Do zastrzeżeń przedsiębiorców odniósł się również wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Marek Gzik, odpowiadając na pytania portalu PulsHR. Jak zaznaczył, rozwiązanie to jest „bardzo ważne”, ale nie wyklucza, że wprowadzone zostaną w projekcie zmiany.

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