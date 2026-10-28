Magdalena Zwolińska: Równość z arkusza kalkulacyjnego

Przez ostatnie miesiące o projekcie ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970, napisano już niemal wszystko. Unijny akt trafnie rozpoznaje brak przejrzystości w sferze wynagrodzeń jako przeszkodę w dochodzeniu roszczeń pracowniczych. Pracodawcy będą wartościować stanowiska, raportować określone dane, udostępniać informacje o wynagrodzeniach i przygotowywać się na większą liczbę pytań ze strony pracowników i organizacji związkowych. Celem projektu jest właśnie wzmocnienie stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia za pomocą mechanizmów przejrzystości i egzekwowania regulacji w tym zakresie.