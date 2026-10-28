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Sandra Winiecka, Ewa Bratkowska: O prawie do prywatności i wizerunku dziecka w internecie

Prywatność, godność i prawo najmłodszych do współdecydowania o sprawach, które ich dotyczą, stanowią istotne tło dyskusji o sharentingu. Do tego dochodzą kwestie związane z obowiązującymi przepisami RODO.

Publikacja: 28.10.2026 05:50

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Prywatność, godność i prawo najmłodszych do współdecydowania o sprawach, które ich dotyczą, stanowią

Prywatność, godność i prawo najmłodszych do współdecydowania o sprawach, które ich dotyczą, stanowią istotne tło dyskusji o sharentingu.

Foto: Adobe Stock

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Sandra Winiecka, Ewa Bratkowska

W takim kontekście warto odczytywać raport T-Mobile Polska „Skala i charakterystyka sharentingu w Polsce”, przygotowany w ramach kampanii „Status: Udostępnione”. Opracowanie przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w lipcu 2026 r. wśród 801 rodziców oraz 600 dzieci i nastolatków. Grupy te stanowiły niezależne próby. Wyniki badania pokazują, że w ciągu poprzedniego roku treści dotyczące dzieci publikowała połowa badanych rodziców. Najczęściej były to zdjęcia zamieszczane przy okazji wakacji, uroczystości rodzinnych i wydarzeń szkolnych. Rodzice wskazywali przede wszystkim na chęć zachowania wspomnień i dzielenia się nimi z bliskimi, a nie na budowanie zasięgów. Odpowiedzi rodziców i dzieci pokazują jednak różnice w odbiorze tych publikacji. Tym pierwszym kojarzą się one głównie z dumą i radością, podczas gdy młodzi ludzie wskazują również na zawstydzenie, niepokój i wątpliwości. Część z nich doświadcza także drwin ze strony rówieśników.

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