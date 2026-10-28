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Paulina Szewioła: Co wam nawkładano do głowy?

Czy studia i kariera niszczą szanse kobiet na miłość? Dlaczego Grzegorz Jankowski się myli?

Publikacja: 28.10.2026 06:00

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Czy studia i kariera niszczą szanse kobiet na miłość? Dlaczego Grzegorz Jankowski się myli?

Czy studia i kariera niszczą szanse kobiet na miłość? Dlaczego Grzegorz Jankowski się myli?

Foto: Adobe Stock

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Paulina Szewioła

Mam dla Państwa zagadkę. Kto jest autorem tych słów: „Nie wiem, kto wam wkładał do głów, że jak wy skończycie studia, będziecie mieć wykształcenie, to znajdziecie nie wiadomo jakiego faceta, zrobicie karierę wielką w życiu i tak dalej. Często są to studia humanistyczne, które wam nic nie dadzą w przyszłości, absolutnie nic. Potem zostajecie same – same, absolutnie same. (...) I co z tym waszym wykształceniem wyższym? Nic.” Niestety tych co odpowiedzieli, że to anonimowy, internetowy prowokator muszę rozczarować. Chociaż, po namyśle uczciwie stwierdzam, że nie zgadza się w sumie tylko określenie „anonimowy”. Tak oto krzyczał bowiem w swoim programie „Jankowski SOLO” Grzegorz Jankowski, dziennikarz Polsatu na kanale Polsat News.

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