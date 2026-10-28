Sprawa Manchesteru City wykracza poza spór dotyczący przestrzegania przepisów finansowych przez jeden klub. Przypomnijmy, że chodzi o ponad sto zarzucanych naruszeń regulaminu, nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej z dziewięciu sezonów oraz mechanizmy finansowania klubu, które według ustaleń niezależnej Komisji skutkowały m.in. zawyżeniem wykazywanych przychodów o ponad 830 mln funtów. Rozstrzygnięcie to nie jest jednak ostateczne i pozostaje przedmiotem postępowania odwoławczego.

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Ten przypadek dotyka fundamentalnego zagadnienia dotyczącego funkcjonowania współczesnego futbolu: czy organizacje zarządzające rozgrywkami dysponują odpowiednimi instrumentami, aby skutecznie kontrolować finanse uczestniczących w nich klubów, weryfikować rzeczywisty charakter zawieranych przez nie transakcji i egzekwować obowiązujące regulacje.

Rozstrzygnięcie niezależnej Komisji Premier League może mieć znaczenie wykraczające poza angielskie rozgrywki. Nie stanowi jednak automatycznie precedensu wiążącego inne ligi czy UEFA. Jego rzeczywisty wpływ będzie zależał między innymi od wyniku postępowania odwoławczego oraz ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie sankcji.

Czy przepisy finansowe mogą skutecznie ograniczać przewagę najbogatszych klubów?

Jednym z podstawowych celów regulacji finansowych w profesjonalnym futbolu jest zapewnienie stabilności finansowej klubów, zwiększenie przejrzystości źródeł ich finansowania oraz ustanowienie mechanizmów kontroli przychodów i wydatków. Istotne znaczenie ma również ochrona uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami rozgrywek.

Sprawa Manchesteru City pokazuje jednak, że skuteczność takich przepisów zależy nie tylko od ustanowienia limitów finansowych. Równie istotna jest możliwość zweryfikowania, czy przychody wykazywane przez klub rzeczywiście pochodzą ze wskazanych źródeł i odpowiadają ekonomicznemu charakterowi zawieranych transakcji.

Szczególne znaczenie mają w tym kontekście umowy sponsorskie oraz transakcje z podmiotami powiązanymi z właścicielami klubów. Samo zawarcie takiej umowy nie oznacza naruszenia przepisów. Regulacje finansowe wymagają jednak, w określonych przypadkach, weryfikacji rzeczywistego charakteru transakcji i źródła finansowania, a także ustalenia, czy wykazywane przychody i koszty odpowiadają jej wartości ekonomicznej.

W praktyce oznacza to konieczność analizy nie tylko dokumentacji księgowej, lecz także okoliczności zawierania i wykonywania umów oraz przepływów finansowych między zaangażowanymi podmiotami.

Znaczenie tej sprawy dla innych klubów polega więc przede wszystkim na zwróceniu uwagi na rzeczywistą treść transakcji, a nie wyłącznie na ich formalną konstrukcję.

Czy obowiązek współpracy z organami ligi staje się równie istotny jak same przepisy finansowe?

Istotnym zagadnieniem wynikającym z postępowania przeciwko Manchesterowi City jest znaczenie obowiązku współpracy klubu z organami prowadzącymi kontrolę lub postępowanie dyscyplinarne.

Regulacje finansowe byłyby trudne do skutecznego egzekwowania, gdyby organizator rozgrywek nie mógł uzyskać dokumentów i informacji niezbędnych do weryfikacji sytuacji finansowej uczestniczących w nich klubów.

Obowiązek współpracy nie ma zatem wyłącznie charakteru pomocniczego. Stanowi odrębny instrument zapewniający skuteczność całego systemu nadzoru.

Z perspektywy prawnej szczególnie istotne jest rozróżnienie dwóch kwestii: odpowiedzialności za naruszenie przepisów finansowych oraz odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków informacyjnych i proceduralnych. Są to odrębne podstawy odpowiedzialności, które mogą być oceniane niezależnie. Dla pozostałych klubów płynie stąd praktyczny wniosek dotyczący organizacji wewnętrznych procedur. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, możliwość odtworzenia przebiegu transakcji oraz zapewnienie sprawnej współpracy z organami kontrolnymi mają znaczenie nie tylko księgowe i organizacyjne, lecz również dyscyplinarne.

Jakie znaczenie ma niezależność organów rozpoznających spory finansowe?

Sprawa Manchesteru City zwraca również uwagę na konstrukcję systemu rozstrzygania sporów dyscyplinarnych w profesjonalnych rozgrywkach piłkarskich.

Premier League przewiduje rozpoznawanie określonych spraw przez niezależne komisje, a następnie możliwość kontroli ich rozstrzygnięć przez odrębne organy odwoławcze. Regulamin ustanawia ponadto szczególny mechanizm arbitrażowy.

Rozdzielenie funkcji organizatora rozgrywek, organu rozpoznającego zarzuty i organu odwoławczego ma istotne znaczenie dla wiarygodności proceduralnej systemu. Samo formalne ustanowienie niezależnych organów nie rozstrzyga jednak wszystkich kwestii. Znaczenie mają również sposób ich powoływania, gwarancje bezstronności, zasady postępowania dowodowego oraz możliwość kontroli wydanych rozstrzygnięć.

W postępowaniach dotyczących złożonych operacji finansowych szczególnego znaczenia nabiera ponadto przewidywalność procedury. Strony powinny znać zakres stawianych im zarzutów, mieć możliwość przedstawienia dowodów i argumentacji oraz korzystać ze środków zaskarżenia przewidzianych w obowiązujących regulacjach.

Sprawa Manchesteru City może zatem stać się ważnym punktem odniesienia w dyskusji o tym, jak organizować postępowania dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów finansowych, aby łączyć skuteczność kontroli z gwarancjami proceduralnymi przysługującymi klubom.

Czy rozstrzygnięcie wpłynie na inne ligi i europejskie regulacje finansowe?

Bezpośrednie skutki prawne postępowania dotyczą Manchesteru City i przepisów Premier League. Nie oznacza to jednak, że rozstrzygnięcie niezależnej Komisji będzie wiążące dla innych organizatorów rozgrywek lub organów dyscyplinarnych UEFA.

Poszczególne organizacje sportowe funkcjonują bowiem na podstawie własnych regulaminów, które mogą odmiennie określać obowiązki finansowe klubów, zasady prowadzenia postępowań oraz dostępne środki prawne.

Co istotne, system regulacji finansowych w europejskim futbolu nadal ewoluuje. Od początku sezonu 2026/27 Premier League zastąpiła dotychczasowe Profitability and Sustainability Rules (PSR) nowym systemem opartym przede wszystkim na Squad Cost Ratio (SCR) oraz Sustainability and Systemic Resilience (SSR). SCR koncentruje się na kosztach związanych z działalnością sportową i co do zasady ogranicza wydatki klubów na skład do 85 proc. ich przychodów piłkarskich oraz wyniku netto z transferów zawodników. SSR obejmuje natomiast testy służące ocenie krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności finansowej klubów.

Premier League wskazuje przy tym wprost, że nowy system został zaprojektowany tak, aby mógł funkcjonować równolegle z regulacjami UEFA i ułatwiał klubom uczestniczącym w europejskich pucharach stosowanie obu reżimów. Równolegle obowiązujący system UEFA dotyczący stabilności finansowej klubów opiera się na trzech filarach: wypłacalności, stabilności oraz kontroli kosztów. W ramach ostatniego z nich UEFA stosuje własną regułę squad cost rule, zgodnie z którą wskaźnik wydatków na skład nie może przekraczać 70 proc. określonych regulaminowo przychodów i wyniku z transferów.

Regulacje UEFA obejmują również odrębne wymogi dotyczące wyniku finansowego klubów oraz ich zobowiązań. Sprawa Manchesteru City dotyczy przede wszystkim naruszeń regulacji obowiązujących we wcześniejszych okresach, nie może więc być traktowana jako bezpośredni test nowych przepisów. Pokazuje jednak problem, który pozostaje aktualny również w nowych systemach: skuteczność limitów finansowych zależy od prawidłowego ustalenia danych stanowiących podstawę ich obliczenia.

Zarówno obecne regulacje Premier League, jak i UEFA wymagają bowiem ustalania określonych przychodów i kosztów, od których zależy ocena zgodności działalności klubu z obowiązującymi limitami.

Nie wyklucza to jednak szerszego oddziaływania sprawy. Ustalenia dotyczące sposobu dokumentowania transakcji, oceny ich rzeczywistego charakteru czy wykonywania obowiązków współpracy mogą stanowić materiał do analizy dla innych organizacji sportowych.

Również kluby uczestniczące w europejskich rozgrywkach mogą uwzględniać doświadczenia wynikające z tego postępowania przy projektowaniu własnych systemów zgodności z regulacjami finansowymi.

Nie należy przy tym utożsamiać potencjalnego wpływu praktycznego z formalnym precedensem prawnym. Każde postępowanie wymaga zastosowania właściwych regulacji oraz indywidualnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego.

Czy sprawa Manchesteru City może zmienić sposób egzekwowania przepisów finansowych?

Ostateczne znaczenie sprawy będzie zależało nie tylko od utrzymania lub zmiany ustaleń dotyczących odpowiedzialności Manchesteru City, lecz także od dalszego przebiegu postępowania oraz ewentualnych sankcji.

Dopiero po zakończeniu właściwych procedur będzie można ocenić pełne konsekwencje prawne tego sporu. Na obecnym etapie przedwczesne byłoby zarówno przesądzanie o jego ostatecznym wyniku, jak i przedstawianie go jako rozstrzygnięcia, które definitywnie zmieni zasady funkcjonowania europejskiego futbolu.

Już teraz sprawa uwidacznia jednak trzy zasadnicze wyzwania stojące przed organizatorami profesjonalnych rozgrywek: skuteczną weryfikację finansowania klubów, egzekwowanie obowiązków współpracy oraz zapewnienie niezależnych i rzetelnych procedur rozstrzygania sporów.

To właśnie sposób rozwiązania tych problemów, a nie wyłącznie rodzaj ewentualnej sankcji wobec jednego klubu, może okazać się najistotniejszym aspektem całego postępowania z perspektywy europejskiego futbolu.

Czy inne kluby mogą dochodzić roszczeń wobec Manchesteru City?

Jednocześnie ostateczne rozstrzygnięcie sprawy może wywołać konsekwencje wykraczające poza odpowiedzialność dyscyplinarną Manchesteru City. Potencjalnie poszkodowane kluby mogą rozważać dochodzenie roszczeń finansowych, jeżeli uznają, że naruszenia przepisów przez City spowodowały po ich stronie wymierną szkodę, na przykład w postaci utraconych przychodów związanych z miejscem w tabeli, kwalifikacją do europejskich pucharów czy innymi konsekwencjami sportowymi.

Nie oznacza to jednak automatycznej odpowiedzialności Manchesteru City wobec innych klubów. Ewentualne roszczenia wymagałyby odrębnej oceny ich podstawy prawnej, wykazania szkody i związku przyczynowego oraz ustalenia właściwego trybu ich dochodzenia. Znaczenie będzie miał również ostateczny wynik obecnego postępowania, w tym postępowania odwoławczego. Dlatego pełna ocena potencjalnych konsekwencji odszkodowawczych będzie możliwa dopiero po dalszym rozwoju sprawy.

Autor jest doktorem nauk prawnych, adwokatem specjalizującym się w prawie sportowym