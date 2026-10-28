Warszawa, 27.10.2027. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wspólnej konferencji prasowej.
Pytany o budowę centrum serwisowego pocisków Patriot, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że decyzja o tym to „wspólny sukces” obu obozów politycznych – rządowego i prezydenckiego.
– Zagraliśmy razem wszyscy. Jest podział ról, każdy ma swoje zadania, były konsultacje – stwierdził Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy w TVN24. – Jest jedna Polska – podkreślił. Wspólność tego sukcesu polega, jak zaznaczył, chociażby na wniosku złożonym przez rząd, za którym poszło spotkanie prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
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– To jest poważny sprzęt, drogi, bardzo porządny i bardzo precyzyjny – stwierdził szef MON. Tymczasem serwisowanie rakiet, określone przez Kosiniaka-Kamysza jako „przybicie pieczątki” często trwa wiele miesięcy. Budowa centrum serwisowego w Polsce ma więc usprawnić ten proces – ale nie tylko.
– To jest pierwszy etap do produkcji Patriotów w Polsce – powiedział Kosiniak-Kamysz.
Przyznał, że nie przesądzono jeszcze lokalizacji pod centrum serwisowe ani nie jest wiadome, ile dokładnie potrwa jego budowa, choć mowa o kilku miesiącach, w trakcie których zrealizowane zostaną wszystkie formalności.
– Pozwolenia na budowę, lokalizacja, przyjęcie planu. Ten proces nie jest tak skomplikowany, jak sam proces produkcji Patriotów – stwierdził szef MON. – Jeszcze wiele miesięcy przed nami – dodał.
Nie chciał jednocześnie odpowiedzieć na pytanie o swoje spotkanie z Donaldem Trumpem. Według nieoficjalnych doniesień, prezydent USA miał namawiać szefa PSL na zmianę politycznego frontu.
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