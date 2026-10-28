Marek Domagalski: Trybunał Konstytucyjny jesień 2026 w realu

W ostatnich dniach media zelektryzowały zdjęcia zamieszczone przez Macieja Berka, wybranego przez Sejm na nowego sędziego TK, ale niezaprzysiężonego przez Prezydenta RP. Przedstawiały go w części sędziowskiej budynku Trybunału, a towarzyszył im komentarz: „do zwykłej sędziowskiej pracy też niedługo będzie się można zabrać”. Tymczasem TK wyjaśnił, że Maciej Berek otrzymał zgodę prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na tę wizytę. Przypomniało mi to jedną z zasad ochrony własności: jeśli właściciel pozwolił nam korzystać ze swojej działki, to choćby przez lata nie odwołał tego pozwolenia, nie zasiedzimy jej, chyba że skutecznie go z niej usuniemy.