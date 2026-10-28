5 listopada wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące walki z mobbingiem i dyskryminacją. Jak zauważa portal PulsHR.pl, choć nowe przepisy nakładają na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków i dają ofiarom mobberów więcej praw, nadal nie rozwiązują ważnego problemu, z jakim mierzą się pracodawcy. Otóż pracodawcy nadal nie będą mieć realnych narzędzi, żeby weryfikować przeszłość pracownika w tym obszarze.

– Możliwość zweryfikowania przez pracodawcę, czy kandydat ma za sobą mobbingową przeszłość, nadal pozostaje nieuregulowana. Przy tak szerokiej nowelizacji przepisów antymobbingowych ustawodawca mógł rozważyć zmiany i w tym zakresie. Pracodawcy nie mają realnych narzędzi, żeby weryfikować przeszłość pracownika w tym obszarze, poza naiwnym oczekiwaniem, że ten sam w czasie procesu rekrutacyjnego powie coś, co może o tym świadczyć – przyznaje w rozmowie z portalem Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radczyni prawna, która specjalizuje się w sprawach dotyczących mobbingu.

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Co mogą zrobić firmy, które chcą zminimalizować ryzyko zatrudnienia mobbera?

Co więcej, również przepisy dotyczące przebiegu rekrutacji nie zezwalają wprost na sprawdzenie takich informacji. Właścicielka firmy T-Advise, HR Business Partner, trener i konsultant biznesowy Aneta Belczyk-Mazek przyznaje, że rekruterzy mają mocno okrojone możliwości w tym zakresie. – Na wybranych stanowiskach prosimy o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, jednak dotyczy ono wyłącznie spraw karnych, a mobbing wpisany jest wprost do Kodeksu pracy. Nie możemy zatem liczyć, że dokument wskaże nam jakiekolwiek dane w obszarze mobbingu. Oficjalnie nie możemy także bez zgody kandydatów weryfikować opinii na ich temat u dotychczasowych pracodawców – wyjaśnia ekspertka.

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Jak więc firmy mogą ograniczać ryzyko zatrudniania osób, których sposób zarządzania nijak się ma do obowiązujących przepisów prawa? Ekspertka w pierwszej kolejności wskazuje na przeprowadzanie wywiadów behawioralnych. 

– Pokazują one podejście osoby biorącej udział w rekrutacji do współpracowników, podwładnych czy przełożonych. W trakcie takiego testu pytamy o to, jak kandydaci reagują w sytuacji, w której muszą skorygować zachowanie pracownika, np. prosimy o symulację komunikatu osadzonego w konkretnym kontekście czy o podanie przykładu sporu zawodowego oraz sposobu jego rozwiązania – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Aneta Belczyk-Mazek.

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