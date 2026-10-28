Tournée ma promować nową płytę „Carnaval De Luz”, której premiera zapowiedziana jest na 13 listopada.

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U2 w Ameryce Południowej

Pierwsza część tournée zatytułowanego „The Greatest Show on Earth” została ogłoszona 15 października. Podano wtedy po dwie daty w Meksyku (poczynając od 28 lutego), São Paulo i Buenos Aires. Ostatnio dodano po dwa koncerty w Meksyku i Brazylii oraz jeden w Argentynie (ostatni show 27 marca).

W maju 2026 r., podczas wizyty w Meksyku, Bono powiedział: „W naszym śnie rozpoczniemy tutaj trasę koncertową”.

Domysły dotyczące naszego kontynentu opierają się na plakatach zaobserwowanych w Europie. Widnieje na nich data „29.10.26”, umieszczona w bardzo długiej kolumnie na tle czerwonej kurtyny. Widać na nich również intrygujące logo z cylindrem i rogami diabła, które może nawiązywać do postaci MacPhisto, będącej scenicznym alter ego U2. Są też fragmenty tekstów piosenek.

U2 i koncerty w Polsce

Europejska część trasy w 2027 r. potrwa prawdopodobnie od maja do lipca. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zespół U2 planuje wystąpić w nowych lokalizacjach, a także powrócić do miejsc, w których nie gościł od dłuższego czasu.

Jedna z bardziej wiarygodnych pogłosek wskazuje, że na początku tej części trasy – w ostatni weekend maja – zespół odwiedzi Ateny w Grecji. Kolejna, dość konkretna informacja dotyczy Włoch: w lipcu 2027 r. grupa ma zagrać w Mediolanie. Wśród wymienianych miast pojawiają się również Berlin i Monachium, a także Lizbona (pod koniec lipca).

Zapytany w brytyjskim radiu Radio X o możliwość występu na stadionie Croke Park, Adam Clayton przyznał, że prace nad koncertem w Dublinie wciąż trwają i nie jest jeszcze przesądzone, czy odbędzie się on właśnie tam, czy w innym miejscu. W ogłoszeniu dotyczącym trasy wspomniano o „planach powrotu zespołu do rodzinnej Irlandii”, jednak nie sprecyzowano, czy nastąpi to w 2027, czy w 2028 r.

Europa Środkowo-Wschodnia już od dawna nie znajduje się na mapie tournée U2. W Polsce po raz ostatni U2 zagrali 6 sierpnia 2009 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy koncertowej „U2 360° Tour”. To tak, jakby odnowiła się „żelazna kurtyna”.

Wiadomo jednak, że U2 ma powrócić do Europy w 2028 r.