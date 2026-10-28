U2 mają ujawnić daty europejskich koncertów w 2027 r.
Tournée ma promować nową płytę „Carnaval De Luz”, której premiera zapowiedziana jest na 13 listopada.
Pierwsza część tournée zatytułowanego „The Greatest Show on Earth” została ogłoszona 15 października. Podano wtedy po dwie daty w Meksyku (poczynając od 28 lutego), São Paulo i Buenos Aires. Ostatnio dodano po dwa koncerty w Meksyku i Brazylii oraz jeden w Argentynie (ostatni show 27 marca).
W maju 2026 r., podczas wizyty w Meksyku, Bono powiedział: „W naszym śnie rozpoczniemy tutaj trasę koncertową”.
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Domysły dotyczące naszego kontynentu opierają się na plakatach zaobserwowanych w Europie. Widnieje na nich data „29.10.26”, umieszczona w bardzo długiej kolumnie na tle czerwonej kurtyny. Widać na nich również intrygujące logo z cylindrem i rogami diabła, które może nawiązywać do postaci MacPhisto, będącej scenicznym alter ego U2. Są też fragmenty tekstów piosenek.
Europejska część trasy w 2027 r. potrwa prawdopodobnie od maja do lipca. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zespół U2 planuje wystąpić w nowych lokalizacjach, a także powrócić do miejsc, w których nie gościł od dłuższego czasu.
Jedna z bardziej wiarygodnych pogłosek wskazuje, że na początku tej części trasy – w ostatni weekend maja – zespół odwiedzi Ateny w Grecji. Kolejna, dość konkretna informacja dotyczy Włoch: w lipcu 2027 r. grupa ma zagrać w Mediolanie. Wśród wymienianych miast pojawiają się również Berlin i Monachium, a także Lizbona (pod koniec lipca).
Zapytany w brytyjskim radiu Radio X o możliwość występu na stadionie Croke Park, Adam Clayton przyznał, że prace nad koncertem w Dublinie wciąż trwają i nie jest jeszcze przesądzone, czy odbędzie się on właśnie tam, czy w innym miejscu. W ogłoszeniu dotyczącym trasy wspomniano o „planach powrotu zespołu do rodzinnej Irlandii”, jednak nie sprecyzowano, czy nastąpi to w 2027, czy w 2028 r.
Europa Środkowo-Wschodnia już od dawna nie znajduje się na mapie tournée U2. W Polsce po raz ostatni U2 zagrali 6 sierpnia 2009 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy koncertowej „U2 360° Tour”. To tak, jakby odnowiła się „żelazna kurtyna”.
Wiadomo jednak, że U2 ma powrócić do Europy w 2028 r.
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