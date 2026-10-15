Nie jest przypadkiem, że ogłoszeniu pierwszych od dawna koncertów U2 towarzyszy premiera nowego singla „The Greatest Show On Earth”, czyli „Najlepszego show na świecie”.

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– „The Greatest Show on Earth”? – pyta U2. – To już poważne wyzwanie. Rzucamy je samym sobie, ale także wszystkim innym. Chcemy spróbować sprawić, by był to najlepszy wieczór w życiu kogokolwiek. Trochę showmana, trochę szamana, eksplozja kolorów, bezkompromisowe gitary, bas i perkusja oraz melodie, które zostają z człowiekiem. Bo skoro ludzie mają się pojawić, my z pewnością też tam będziemy – zapowiadają muzycy.

U2 dawno nie grali na stadionach

Przypomnijmy, że ostatnio grupa zrealizowała jeden ze swoich najbardziej ambitnych projektów artystycznych – wyprzedaną serię 40 koncertów w obiekcie Sphere w Las Vegas – najnowocześniejszej hali na świecie. Występowali tam od września 2023 r. do marca 2024 r., jednak bez swojego perkusisty i współzałożyciela, Larry'ego Mullena Jr., który miał problemy zdrowotne. Zastąpił go holenderski perkusista Bram van den Berg.

Wiadomo już, że płycie z hiszpańskojęzycznym tytułem oraz singlem „Silencio” towarzyszyć będą na początku po dwa koncerty U2 w stolicach Meksyku, Argentyny i Brazylii w lutym i marcu przyszłego roku.

Premierowa piosenka „The Greatest Show On Earth” została napisana wspólnie przez U2 i Briana Eno. Wyreżyserowany przez Antona Corbijna klip nakręcono na kalifornijskiej pustyni. Jak informuje Universal, „przedstawia satyryczny obraz zespołu jako sekty religijnej, w której kobiety wykonują całą ciężką pracę. To opowieść o zakochanych, którzy walczą o to, by zachować wiarę w siebie nawzajem".

Melancholijna piosenka nie jest tak przebojowa jak znakomite „Silencio”, zaś muzycznie to powrót do najklasyczniejszego brzmienia zespołu z charakterystyczną gitarą The Edge.

Sprzedaż biletów na koncertu U2

Przedsprzedaż biletów na trasę „Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour” dla subskrybentów U2.com rozpocznie się w poniedziałek 19 października 2026 r. o godz. 10.00 czasu lokalnego. Pozostałe bilety trafią do sprzedaży w czwartek 22 października o godz. 10.00 czasu lokalnego na stronie U2.com.

Premiera nowej płyty U2 już 13 listopada.

Daty pierwszych ogłoszonych koncertów:

23 lutego – Meksyk, Meksyk – Estadio GNP Seguros

26 lutego – Meksyk, Meksyk – Estadio GNP Seguros

10 marca – Sao Paulo, Brazylia – Estádio MorumBIS

12 marca – Sao Paulo, Brazylia – Estádio MorumBIS

23 marca – Buenos Aires, Argentyna – Estadio River Plate

25 marca – Buenos Aires, Argentyna – Estadio River Plate