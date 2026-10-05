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Björk rusza w świat z wystawą i zaczyna od Polski zamiast Londynu i Nowego Jorku

Nieszablonowa artystka po raz kolejny próbuje widzów wciągnąć w swój świat nie tylko dźwiękami, ale także obrazami. Jej najnowsza wystawa „Echolalia”, pokazywana dotąd w rodzinnym Reykjavíku, rusza za granicę. I zaczyna od Polski.

Publikacja: 05.10.2026 16:52

Björk to nieszablonowa artystka. Czy wystawa w Bielsku-Białej przysporzy jej nowych polskich fanów?

Björk to nieszablonowa artystka. Czy wystawa w Bielsku-Białej przysporzy jej nowych polskich fanów?

Foto: materiały prasowe

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Piotr Mazurkiewicz

Dla osób nieobeznanych z jej twórczością pozostanie szaloną Islandką, która poszła na ceremonię wręczania Oscarów w sukni-łabędziu. Próbowała nawet w torebce przemycić jajka, by spektakularnie „znieść” je na czerwonym dywanie. Ochrona udaremniła performance. Wtedy też Björk trafiła na listę najgorzej ubranych roku, ale po latach suknię z 2001 r. reinterpretowało wielu projektantów i stała się ona ikoną, trafiła zresztą do muzealnych zasobów, jak wiele kreacji artystki.

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