Dla osób nieobeznanych z jej twórczością pozostanie szaloną Islandką, która poszła na ceremonię wręczania Oscarów w sukni-łabędziu. Próbowała nawet w torebce przemycić jajka, by spektakularnie „znieść” je na czerwonym dywanie. Ochrona udaremniła performance. Wtedy też Björk trafiła na listę najgorzej ubranych roku, ale po latach suknię z 2001 r. reinterpretowało wielu projektantów i stała się ona ikoną, trafiła zresztą do muzealnych zasobów, jak wiele kreacji artystki.