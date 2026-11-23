Naprawdę czułem, jakby coś prowadziło moją rękę” – pisze Sylvester Stallone w wydanej w tym roku autobiografii „Steps”. Zarówno książka, jak i autobiograficzny film „Jestem Rocky” Petera Farrelly’ego wpisują się w 50. rocznicę powstania jednego z najważniejszych filmów w historii amerykańskiego kina. Znakomitego filmu, który rozpoczął nierówną artystycznie i ikoniczną franczyzę oraz pokazał, że „amerykański sen” może być literalnie osiągnięty. Sylvester Stallone i Rocky Balboa to jedna postać. Rocky to alter ego Stallone. Nie można zrozumieć sukcesu jednego bez porażek drugiego. Wierzę, że rzeczywiście coś prowadziło za rękę urodzonego w Hell’s Kitchen w Nowym Jorku i wychowanego w Filadelfii biednego chłopaka, gdy pisał historię odrzuconego przez świat boksera, który z filadelfijskich ulic trafił na sam szczyt.