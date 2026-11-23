„Wzorcowa ukraińska operacja w odpowiedzi na wojnę Rosji. Dziękuję wojownikom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wszystkim naszym Siłom Zbrojnym Ukrainy, którzy wzięli udział w realizacji tych zadań” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył nagranie.

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„Wszystko miało miejsce u wybrzeży Libii. Nasi wojownicy rozmieścili siedem morskich dronów wyprodukowanych na Ukrainie. Pomimo wszystkich wysiłków wroga, by odeprzeć atak, rosyjska korweta Merkury została zatopiona. To jeden z ich najnowszych okrętów, wcielony do służby w 2023 roku, w trakcie pełnoskalowej wojny. Z korwetą zniszczono również śmigłowiec bojowy Ka-27” - napisał.

Ukraińcy trafili też statek towarowy

„Naszym drugim celem był rosyjski statek towarowy MV ANGARA, którego wróg używał do transportu broni. Rezultat: cel trafiony” - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że wojsko będzie kontynuowało operacje „na wyznaczonych wodach”.

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, okręt Merkury należał do Floty Czarnomorskiej. Korweta regularnie eskortowała rosyjskie konwoje morskie.

„Oba statki były prawowitymi celami wojskowymi Ukrainy, ponieważ bezpośrednio oddziaływały na potencjał militarny Federacji Rosyjskiej” – podkreśla SBU.

Atak w Libii, zginęli Rosjanie

Rosyjska korweta w porcie w libijskim Bengazi została zaatakowana 22 listopada. Jak podała agencja Associated Press, drony zostały wystrzelone z bazy w zachodniej Libii.

Jak podała telewizja Al-Dżazira, w wyniku ataku zginęli Rosjanie oraz Libijczycy.