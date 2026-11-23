Program Mikroretencja ma zostać rozszerzony, zapowiada NFOŚiGW
Do tej pory właściciele tych nieruchomości nie mogli skorzystać z programu, co budziło ich sprzeciw.
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W odpowiedzi na sygnały od właścicieli, NFOŚiGW podjął decyzję o korektach i rozszerzeniu Mikroretencji.
„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16 października 2026 r. zatwierdził dokumentację naboru nr FENX.02.04-IW.01-004/26 dedykowanego projektom grantowym obejmującym właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej” – poinformował Fundusz w swojej odpowiedzi przesłanej Portalowi Samorządowemu.
Jednocześnie dodał, że od 19 do 30 października 2026 r. prowadził nabór wniosków dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Obecnie natomiast odbywa się ocena merytoryczna złożonych dokumentów. Po jej zakończeniu nastąpi zawarcie umów o dofinansowanie, dzięki którym wojewódzkie fundusze będą mogły rozpocząć - skierowane do mieszkańców – nabory grantowe.
Te, zgodnie z obecnymi planami NFOŚiGW, ruszyć mają w styczniu 2027 r.
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Program Mikroretencja uruchomiony został w czerwcu 2026 r. Jego celem, jak informuje NFOŚiGW, jest ochrona lokalnych zasobów wodnych, łagodzenie skutków suszy i przeciwdziałanie podtopieniom. W ramach programu można otrzymać do 8 tys. zł (90 proc. poniesionych kosztów) dotacji na instalacje służące do:
Dofinansowanie otrzymać można na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie wspomnianych instalacji.
Warto jednak podkreślić, że programem Mikroretencja, który działa w formule refundacyjnej, obejmowane są jedynie inwestycje zakończone (dla kosztów poniesionych od lipca 2024 r.).
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