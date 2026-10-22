NFZ dopłaci do zakupu okularów nawet 700 zł. Czy będą zmiany w 2027 r.?
Aby otrzymać refundację z NFZ na okulary lub soczewki kontaktowe, trzeba spełnić wymagane warunki.
Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza rodzinnego. Aby umówić się do poradni okulistycznej, potrzebujemy bowiem skierowania. Wizyta musi odbyć się u okulisty przyjmującego w ramach umowy z NFZ. Jeśli lekarz stwierdzi wadę wzroku kwalifikującą się do dopłaty, wystawia odpowiednie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Optometrysta, do którego skierowanie nie jest wymagane, nie posiada uprawnień do wystawiania zleceń na okulary z refundacją NFZ.
Zlecenie od okulisty realizuje się w salonie optycznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rachunek za okulary zostanie pomniejszony o kwotę przysługującej dopłaty.
Co istotne, dofinansowanie z NFZ pokrywa wyłącznie szkła (soczewki okularowe). Koszt zakupu oprawek pacjent musi pokryć z własnej kieszeni.
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Osoby pełnoletnie korzystające z refundacji muszą uwzględnić wkład własny od 10 do 30 proc., w zależności od wady. Dofinansowanie na soczewki korekcyjne dla dorosłych przysługuje co dwa lata. Przy wadzie wzroku:
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W przypadku osób niepełnoletnich zasady są bardziej preferencyjne – pacjenci są całkowicie zwolnieni z wkładu własnego, a refundacja przysługuje częściej, bo co pół roku:
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Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje również soczewki kontaktowe, jednak wsparcie to jest zastrzeżone dla pacjentów ze szczególnymi wskazaniami medycznymi (np. stożek rogówki, anizometropia/różnowzroczność powyżej 4 dioptrii, afakia). Dofinansowanie na soczewki kontaktowe przysługuje raz w roku (wymagany wkład własny pacjenta to 10 proc.):
Nie ma na razie informacji dotyczących ewentualnych zmian w wysokości dofinansowań w 2027 r.
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