Aby otrzymać refundację z NFZ na okulary lub soczewki kontaktowe, trzeba spełnić wymagane warunki.

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Jak uzyskać refundację z NFZ? Ścieżka krok po kroku

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza rodzinnego. Aby umówić się do poradni okulistycznej, potrzebujemy bowiem skierowania. Wizyta musi odbyć się u okulisty przyjmującego w ramach umowy z NFZ. Jeśli lekarz stwierdzi wadę wzroku kwalifikującą się do dopłaty, wystawia odpowiednie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Optometrysta, do którego skierowanie nie jest wymagane, nie posiada uprawnień do wystawiania zleceń na okulary z refundacją NFZ.

Zlecenie od okulisty realizuje się w salonie optycznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rachunek za okulary zostanie pomniejszony o kwotę przysługującej dopłaty.

Co istotne, dofinansowanie z NFZ pokrywa wyłącznie szkła (soczewki okularowe). Koszt zakupu oprawek pacjent musi pokryć z własnej kieszeni.

Dopłaty do okularów dla dorosłych. Ile wynosi wkład własny?

Osoby pełnoletnie korzystające z refundacji muszą uwzględnić wkład własny od 10 do 30 proc., w zależności od wady. Dofinansowanie na soczewki korekcyjne dla dorosłych przysługuje co dwa lata. Przy wadzie wzroku:

do +/- 6,00 dpt (cylinder do +/- 2,00) kwota refundacji NFZ wynosi 25 zł na jedno szkło /50 zł za parę. Wymagany wkład własny stanowi 30 proc. Faktyczna dopłata to zatem 35 zł za parę (17,50 zł / szkło);

powyżej +/- 6,25 dpt (lub cylinder od 2,25) kwota refundacji NFZ wynosi 100 zł na jedno szkło / 200 zł za parę. Wymagany wkład własny stanowi 10 proc. Faktyczna dopłata to zatem 180 zł za parę (90 zł / szkło);

od +/- 10,00 dpt kwota refundacji NFZ wynosi 350 zł na jedno szkło / 700 zł za parę. Wymagany wkład własny stanowi 10 proc. Faktyczna dopłata to zatem 630 zł za parę (315 zł / szkło).

Okulary dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

W przypadku osób niepełnoletnich zasady są bardziej preferencyjne – pacjenci są całkowicie zwolnieni z wkładu własnego, a refundacja przysługuje częściej, bo co pół roku:

Wada do +/- 6,00 dpt (cylinder do +/- 2,00) – 50 zł za parę (25 zł na jedno szkło),

Wada powyżej +/- 6,25 dpt (lub cylinder od 2,25) – 200 zł za parę (100 zł na jedno szkło),

Wada od +/- 10,00 dpt – 700 zł za parę (350 zł na jedno szkło).

Refundacja na soczewki kontaktowe i protezy oka

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje również soczewki kontaktowe, jednak wsparcie to jest zastrzeżone dla pacjentów ze szczególnymi wskazaniami medycznymi (np. stożek rogówki, anizometropia/różnowzroczność powyżej 4 dioptrii, afakia). Dofinansowanie na soczewki kontaktowe przysługuje raz w roku (wymagany wkład własny pacjenta to 10 proc.):

Soczewka kontaktowa miękka – dofinansowanie wynosi 150 zł (dla dzieci i dorosłych);

Soczewka twarda, hybrydowa lub miniskleralna – dofinansowanie wynosi 600 zł (dla dzieci i dorosłych);

Protezy oka – dofinansowanie wynosi 700 zł (dla dzieci wg wskazanań medycznych, dla dorosłych raz na 5 lat).

Nie ma na razie informacji dotyczących ewentualnych zmian w wysokości dofinansowań w 2027 r.