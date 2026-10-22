Na L4 będzie można pracować. Ważne zmiany od 2027 r.
Już od kwietnia 2026 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące L4, które precyzują, jakie zajęcia można wykonywać, przebywając na chorobowym, i rozszerzają uprawnienia kontrolne.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli pracownik pracuje w kilku miejscach i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu u różnych pracodawców, niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów i dla każdego z nich wystawia się odrębne zwolnienie od pracy.
Według przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 r. osoby zatrudnione na różnych stanowiskach u innych pracodawców, a więc posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia, będą mogły korzystać ze zwolnienia w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe. Będzie to możliwe, jeśli pozwoli na to stan ich zdrowia.
Lekarz, na prośbę ubezpieczonego, nie będzie musiał wystawiać zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy.
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Jak wyjaśnia ZUS, będzie to dotyczyło m.in. sytuacji, w której ubezpieczony jest zatrudniony u dwóch pracodawców – przykładowo u jednego z nich na umowie o pracę, a u drugiego na umowie zlecenie. W czasie, gdy będzie on niezdolny do wykonywania pracy u jednego pracodawcy, u drugiego – ze względu na charakter pracy – będzie mógł świadczyć pracę.
Chodzi o takie przypadki, gdy pracownik na przykład w wyniku urazu nie będzie w stanie wykonywać pracy fizycznej. Nie wyklucza to jednak kontynuowania pracy o charakterze umysłowym w innym miejscu zatrudnienia. Jeśli u drugiego pracodawcy pracuje przy komputerze lub prowadzi rozmowy online, będzie mógł nadal to robić. Innym przykładem może być lekarz, który ze względu na stan zdrowia czasowo nie jest w stanie wykonywać zabiegów w szpitalu, ale może w tym czasie prowadzić wykłady na uczelni.
Przepisy zakładają, że dzięki tym zmianom ubezpieczeni nie będą musieli rezygnować z części dochodów, a pracodawcy nadal będą mogli korzystać z usług pracowników, którzy mimo częściowych ograniczeń zdrowotnych są w stanie wykonywać określone zadania.
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Część nowych zasad dotyczących L4 obowiązuje już od kwietnia 2026 r. Określają one, w jakich sytuacjach pracownicy mogą stracić prawo do zasiłku. W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może:
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