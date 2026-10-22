Już od kwietnia 2026 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące L4, które precyzują, jakie zajęcia można wykonywać, przebywając na chorobowym, i rozszerzają uprawnienia kontrolne.

Zmiany w L4 od 2027 r. Kto będzie mógł pracować na zwolnieniu lekarskim i na jakich zasadach?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli pracownik pracuje w kilku miejscach i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu u różnych pracodawców, niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z tych tytułów i dla każdego z nich wystawia się odrębne zwolnienie od pracy.

Według przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2027 r. osoby zatrudnione na różnych stanowiskach u innych pracodawców, a więc posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia, będą mogły korzystać ze zwolnienia w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe. Będzie to możliwe, jeśli pozwoli na to stan ich zdrowia.

Lekarz, na prośbę ubezpieczonego, nie będzie musiał wystawiać zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy.

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Pracownik na L4 będzie mógł pracować. Co to oznacza w praktyce?

Jak wyjaśnia ZUS, będzie to dotyczyło m.in. sytuacji, w której ubezpieczony jest zatrudniony u dwóch pracodawców – przykładowo u jednego z nich na umowie o pracę, a u drugiego na umowie zlecenie. W czasie, gdy będzie on niezdolny do wykonywania pracy u jednego pracodawcy, u drugiego – ze względu na charakter pracy – będzie mógł świadczyć pracę.

Chodzi o takie przypadki, gdy pracownik na przykład w wyniku urazu nie będzie w stanie wykonywać pracy fizycznej. Nie wyklucza to jednak kontynuowania pracy o charakterze umysłowym w innym miejscu zatrudnienia. Jeśli u drugiego pracodawcy pracuje przy komputerze lub prowadzi rozmowy online, będzie mógł nadal to robić. Innym przykładem może być lekarz, który ze względu na stan zdrowia czasowo nie jest w stanie wykonywać zabiegów w szpitalu, ale może w tym czasie prowadzić wykłady na uczelni.

Przepisy zakładają, że dzięki tym zmianom ubezpieczeni nie będą musieli rezygnować z części dochodów, a pracodawcy nadal będą mogli korzystać z usług pracowników, którzy mimo częściowych ograniczeń zdrowotnych są w stanie wykonywać określone zadania.

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Co można robić na L4, a czego nie? Zmiany od 2026 r. 

Część nowych zasad dotyczących L4 obowiązuje już od kwietnia 2026 r. Określają one, w jakich sytuacjach pracownicy mogą stracić prawo do zasiłku. W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może:

  • wykonywać pracy zarobkowej – z wyłączeniem czynności incydentalnych, czyli takich których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Chodzi na przykład o jednorazowe podpisanie dokumentów, do którego nikt inny nie został upoważniony lub załatwienie sprawy urzędowej, której nie da się przełożyć,
  • podejmować aktywności niezgodnej z celem zwolnienia – mowa o wszelkich czynnościach utrudniających lub wydłużających proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem czynności incydentalnych i zwykłych czynności dnia codziennego. Można na przykład pójść po codzienne zakupy żywności lub odprowadzić dziecko do przedszkola, szczególnie wtedy, gdy nie można liczyć na pomoc innych osób, a wykonywanie tych czynności w okresie niezdolności do pracy jest nieuniknione.