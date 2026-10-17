Zakres przysługujących uprawnień zależy od stopnia niepełnosprawności – lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. Jest on określany w przypadku osób powyżej 16 lat. Osobom do 16. roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności.  

Ochrona w miejscu pracy. Zakaz nadgodzin i dostosowanie stanowiska

Pracownicy posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności podlegają ochronie prawnej w zakresie czasu i warunków pracy:

  • Maksymalny czas pracy – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo; 
  • Zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach - pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może być zatrudniany w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych; 
  • Wyjątek od zakazu - zakazy te nie obowiązują, jeśli na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę wyrazi zgodę na dłuższą pracę lub dyżury nocne; 
  • Niezbędne usprawnienia w miejscu pracy - pracodawca jest zobowiązany dostosować stanowisko do zgłoszonych potrzeb pracownika, o ile nie obciąża to firmy w nieproporcjonalnie wysokim stopniu.

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Orzeczenie o niepełnosprawności. Ulgi i świadczenia dla trzech grup [LISTA]
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Ulga rehabilitacyjna w PIT. Co można odliczyć od dochodu?

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. wydatki na:

  • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • Zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych znajdujących się w wykazie oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie;
  • Zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;
  • Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

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Orzeczenie o niepełnosprawności. Lista świadczeń i ulg przy stopniu umiarkowanym w 2026 roku
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Dofinansowania z PFRON oraz tańszy paszport

Posiadacze orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak:

  • Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia; 
  • Likwidacja barier - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się; 
  • Sprzęt ortopedyczny - dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego).

Osobom z niepełnosprawnością przysługuje także niższa opłata paszportowa. Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do skorzystania z 50 proc. ulgi. Wyrobienie paszportu ważnego 10 lat standardowo kosztuje 140 zł, ze zniżką jest to kwota 70 zł.

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Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami
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Czy przy lekkim stopniu niepełnosprawności przysługuje karta parkingowa?

Przy lekkim stopniu niepełnosprawności nie przysługuje karta parkingowa. Mogą ubiegać się o nią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

U osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej można uzyskać tylko wtedy, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).