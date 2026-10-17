Zakres przysługujących uprawnień zależy od stopnia niepełnosprawności – lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. Jest on określany w przypadku osób powyżej 16 lat. Osobom do 16. roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności.
Pracownicy posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności podlegają ochronie prawnej w zakresie czasu i warunków pracy:
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Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do różnego rodzaju ulg i świadczeń. Należą do nich m.in. zasiłek pielęgnacyjny, karta parkingowa, zniżki n...
Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. wydatki na:
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Orzeczenie o niepełnosprawności przy stopniu umiarkowanym uprawnia do różnego rodzaju świadczeń i ulg. Należą do nich m.in. zasiłek pielęgnacyjny,...
Posiadacze orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak:
Osobom z niepełnosprawnością przysługuje także niższa opłata paszportowa. Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do skorzystania z 50 proc. ulgi. Wyrobienie paszportu ważnego 10 lat standardowo kosztuje 140 zł, ze zniżką jest to kwota 70 zł.
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Karta parkingowa jest dokumentem, który uprawnia do parkowania na tzw. kopertach. Przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jak się o...
Przy lekkim stopniu niepełnosprawności nie przysługuje karta parkingowa. Mogą ubiegać się o nią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
U osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej można uzyskać tylko wtedy, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).
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