Zakres przysługujących uprawnień zależy od stopnia niepełnosprawności – lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. Jest on określany w przypadku osób powyżej 16 lat. Osobom do 16. roku życia wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności.

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Ochrona w miejscu pracy. Zakaz nadgodzin i dostosowanie stanowiska

Pracownicy posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności podlegają ochronie prawnej w zakresie czasu i warunków pracy:

Maksymalny czas pracy – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo;

Zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach - pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może być zatrudniany w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych;

Wyjątek od zakazu - zakazy te nie obowiązują, jeśli na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę wyrazi zgodę na dłuższą pracę lub dyżury nocne;

Niezbędne usprawnienia w miejscu pracy - pracodawca jest zobowiązany dostosować stanowisko do zgłoszonych potrzeb pracownika, o ile nie obciąża to firmy w nieproporcjonalnie wysokim stopniu.

Ulga rehabilitacyjna w PIT. Co można odliczyć od dochodu?

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. wydatki na:

Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

Zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych znajdujących się w wykazie oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie;

Zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;

Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowania z PFRON oraz tańszy paszport

Posiadacze orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak:

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna wynosi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

Likwidacja barier - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się;

Sprzęt ortopedyczny - dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego).

Osobom z niepełnosprawnością przysługuje także niższa opłata paszportowa. Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do skorzystania z 50 proc. ulgi. Wyrobienie paszportu ważnego 10 lat standardowo kosztuje 140 zł, ze zniżką jest to kwota 70 zł.

Czy przy lekkim stopniu niepełnosprawności przysługuje karta parkingowa?

Przy lekkim stopniu niepełnosprawności nie przysługuje karta parkingowa. Mogą ubiegać się o nią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

U osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej można uzyskać tylko wtedy, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).