Prawnik, adwokat i radca prawny to określenia, które nie powinny być traktowane jako synonimy. Ukończenie studiów prawniczych nie jest bowiem jednoznaczne z tym, że absolwent uzyskał dany tytuł. Z kolei „mecenas” jest formą grzecznościową, a nie odrębnym tytułem zawodowym.

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Do kogo mówić „panie mecenasie”, a do kogo „panie rejencie”?

Jak wyjaśnia dr hab. Aneta Załazińska w artykule „Zwroty adresatywne”, który został opublikowany w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, „mecenas” jest tytułem grzecznościowym stosowanym zarówno wobec adwokatów, jak i radców prawnych. Odpowiednie zwroty to „panie mecenasie” oraz „pani mecenas”. Do radcy można również powiedzieć „panie radco”, choć częściej używana jest pierwsza forma. Nie stosuje się natomiast formy „panie adwokacie”.

W kontaktach z notariuszem tradycyjnie używa się zwrotów „panie rejencie” i „pani rejent”. Do komornika zwracamy się „panie komorniku” lub „pani komornik”, a do prokuratora „panie prokuratorze” lub „pani prokurator”.

Jak zwracać się do sędziego?

Podczas rozprawy zwracamy się do sądu, a nie do sędziego, dlatego w takim przypadku stosuje się formy „wysoki sądzie”, „proszę wysokiego sądu” itp. Poza tym kontekstem odpowiednie są zwroty „panie sędzio” i „pani sędzio”.

Warto wiedzieć, że forma „sędzina” dawniej oznaczała żonę sędziego, dzisiaj natomiast coraz częściej używa się jej w języku potocznym w odniesieniu do kobiety wykonującej zawód sędziego. Nie powinno się jednak stosować jej w oficjalnych zwrotach.