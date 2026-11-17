Uchwalona 8 października przez Sejm nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewiduje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22–6, z wyłączeniem gastronomii, oraz całkowity zakaz jego publicznej reklamy. Ograniczenia reklamowe miały objąć również bezalkoholowe piwa sprzedawane pod markami alkoholowych odpowiedników. 5 listopada podczas plenarnego posiedzenia Senatu, senator Waldy Dzikowski zgłosił osiem poprawek do nowelizacji, z których większość łagodzi uchwalone rozwiązania.

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Reklama piwa 0 proc. i wyjątki od zakazów. Tego domaga się Senat

Jak opisuje Rynek Zdrowia, największe kontrowersje wzbudziło dopuszczenie reklamy piwa bezalkoholowego. Senat przyjął tę poprawkę przewagą jednego głosu. Pozostałe zmiany przewidują m.in. wyłączenie określonych stref międzynarodowych lotnisk i wolnych obszarów celnych z nocnego zakazu sprzedaży alkoholu oraz możliwość jego reklamowania w określonych sklepach i lokalach gastronomicznych.

Poprawki zakładają również możliwość informowania o sponsorowaniu wydarzeń sportowych przez producentów i dystrybutorów alkoholu do 18 proc., z wyjątkiem uczniowskich klubów sportowych. Wyjątek od zakazu promocji miałby objąć także wydarzenia związane z piwem rzemieślniczym.

Ministerstwo Zdrowia krytykuje senackie poprawki

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Kuba Sękowski ocenił, że poprawki z perspektywy ochrony zdrowia mają „wyjątkowo negatywny charakter”. Sejmowa Komisja Zdrowia ma rozpatrzyć je 18 listopada.

Internauci już teraz rozliczają parlamentarzystów z głosowań dotyczących nowelizacji. Twórcy strony alkoparlament.pl publikują informacje o tym, którzy senatorowie poparli poprawki łagodzące przepisy. Zapowiadają również, że będą śledzić głosowania posłów, którzy zdecydują o dalszym losie ustawy.

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