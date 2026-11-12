Większość osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV musi złożyć odpowiednie oświadczenie
Oświadczenie złożyć należy w placówce pocztowej.
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Istnieje spora grupa osób, które – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – są zwolnione z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są to osoby:
Ponadto na podstawie odrębnych przepisów z abonamentu RTV zwolnieni są m.in.:
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W przypadku większości osób, którym przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV, konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia. Dokumentu takiego składać nie muszą jedynie osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie następuje automatycznie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75. rok życia. Uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska na podstawie danych z rejestru PESEL.
Pozostałe osoby muszą złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych. Oświadczenie to mogą pobrać bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej Poczty Polskiej.
To jednak nie wszystko. Do oświadczenia muszą dołączyć dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z płacenia abonamentu RTV. W zależności od konkretnej osoby może to być np. decyzja ZUS lub KRUS o wysokości emerytury, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy legitymacja kombatancka.
Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.
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