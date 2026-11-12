Oświadczenie złożyć należy w placówce pocztowej.

Reklama Reklama

Te osoby są zwolnione z płacenia abonamentu RTV

Istnieje spora grupa osób, które – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – są zwolnione z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są to osoby:

które ukończyły 75 lat;

które ukończyły 60 lat i których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub zaliczone do I grupy inwalidów;

pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub określane w przepisach obustronne upośledzenie słuchu;

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

pobierające świadczenia rodzinne (po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych);

uprawnione do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

bezrobotne posiadające status bezrobotnego;

pobierające zasiłek przedemerytalny;

pobierające świadczenie przedemerytalne;

otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Ponadto na podstawie odrębnych przepisów z abonamentu RTV zwolnieni są m.in.:

inwalidzi wojenni lub wojskowi;

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem;

osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

Zwolnienie z opłacania abonamentu RTV. W większości przypadków trzeba złożyć oświadczenie

W przypadku większości osób, którym przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV, konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia. Dokumentu takiego składać nie muszą jedynie osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie następuje automatycznie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75. rok życia. Uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska na podstawie danych z rejestru PESEL.

Pozostałe osoby muszą złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych. Oświadczenie to mogą pobrać bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej Poczty Polskiej.

To jednak nie wszystko. Do oświadczenia muszą dołączyć dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z płacenia abonamentu RTV. W zależności od konkretnej osoby może to być np. decyzja ZUS lub KRUS o wysokości emerytury, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy legitymacja kombatancka.

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.