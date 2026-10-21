Z tego artykułu dowiesz się: Jak wyglądały i ile trwały negocjacje w sprawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego w Poczcie Polskiej.

Jakie zmiany w systemie wynagrodzeń wprowadza nowe porozumienie.

Na jakie dodatkowe świadczenia będą mogli liczyć pracownicy spółki.

W jaki sposób podpisany układ ma wesprzeć realizację przygotowywanej nowej strategii Poczty Polskiej.

Porozumienie w sprawie zawarcia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego (ZUZP) w Poczcie Polskiej jest wynikiem czteromiesięcznych negocjacji zarządu z ponad pięćdziesięcioma związkami zawodowymi. Poczta zapewnia, że wypracowane rozwiązania łączą potrzeby pracowników z możliwościami finansowymi spółki oraz uwzględniają wspólną odpowiedzialność za kształtowanie stabilnych, sprawiedliwych i przejrzystych warunków pracy.

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– To ważny dzień dla Poczty Polskiej. Od wielu lat strategie rozwoju Poczty przedstawiano i próbowano wdrożyć wbrew lub przy ogromnym, sceptycznym nastawieniu samych pracowników. A to od nich i od ich zaangażowania zależy skuteczność realizacji planów rozwojowych spółki. Właśnie dlatego jednym z najważniejszych celów, które postawiłam sobie jako nowa prezes było uspokojenie nastrojów wśród pracowników i zbudowanie w nich przekonania, że rozwój Poczty jest możliwy – skomentowała Magdalena Gaj, prezes Poczty Polskiej.

O zakończeniu negocjacji w sprawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Poczcie Polskiej „Rzeczpospolita” napisała jako pierwsza.

Co jest w nowym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w Poczcie Polskiej

Układ obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w spółce z wyłączeniem członków rady nadzorczej, członków zarządu, dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz doradców i ekspertów zarządu. Umowa ustala wynagrodzenie zasadnicze w Poczcie Polskiej co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Gwarancja ta dotyczy samej pensji zasadniczej pracownika zatrudnionego na pełny etat. Dla osób, które pracują w niepełnym wymiarze, wysokość wynagrodzenia ustalana będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Układ przewiduje ponadto coroczne zwiększanie wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 3 proc. Waloryzacja ma obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia danego roku. Podwyższenie wynagrodzenia wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia, awansu lub zwiększenia wymiaru etatu nie zastępuje waloryzacji i będzie realizowane odrębnie.

Będą nagrody jubileuszowe. Pracownicy będą nabywać prawo do nich po osiągnięciu określonego stażu pracy w Poczcie Polskiej, po raz pierwszy po 15 latach, a następnie co pięć lat, aż do 45 lat pracy. Wysokość nagród sięgnie 4-13 tys. zł.

Pracownikom zatrudnionym w spółce przez cały rok kalendarzowy, na warunkach określonych w układzie, przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie roczne. Jego wypłata będzie następować do końca lutego następnego roku.

Będzie też dodatkowy bonus pracowniczy w postaci podniesienia z 1,5 do 2 proc. dopłaty pracodawcy do wpłat pracownika do programu PPK.

Ponadto pracownikom będą mogły być przyznane odznaczenia państwowe i resortowe, w szczególności: Medal za Długoletnią Służbę i Medal za Ofiarność, Zasłużony dla Łączności i Zasłużony dla Transportu. Będą też wyróżnienia pamiątkowe „35 lat w służbie Poczty”.

Natomiast pracownikom, którzy będą odchodzić na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, będzie przysługiwać jednorazowa odprawa. Jej wysokość będzie zależeć od stażu pracy w spółce. Oprócz podstawowego poziomu wynikającego z Kodeksu pracy pojawią się tu wyższe progi, 150 i 200 proc.

Układ na trzy lata

Układ przewiduje fundusz premiowy w wysokości nie mniejszej niż 12 proc. funduszu wynagrodzeń zasadniczych. Zasady przyznawania indywidualnych premii określi regulamin premiowania.

– Cieszę się, że wspólnie ze związkami zawodowymi udało nam się ustalić porozumienie, które gwarantuje bezpieczeństwo i stabilny rozwój dla naszych pracowników, a nam jako zarządowi daje przewidywalne ramy budżetowe, w których możemy się poruszać. Podpisanie ZUZP to ogromny krok w kierunku realizacji nowej strategii rozwoju Poczty – przekonuje Magdalena Gaj.

Zgodnie z planem nowy układ ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie obowiązywał przez trzy lata.