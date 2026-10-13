Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają odciążyć obywateli. Dzięki temu nie będą oni musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.

Sejm za przepisami dającymi ubezpieczycielom dostęp do danych z dowodów

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności uchwalona przez Sejm 8 października rozszerza katalog podmiotów, którym można udostępnić informacje z rejestru PESEL, w zakresie informacji o dowodach osobistych klientów o zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie. Nowe przepisy umożliwią ubezpieczycielom pozyskiwanie danych z rejestru PESEL w zakresie serii, numeru oraz daty ważności dowodu osobistego po wymianie dokumentu na nowy.

Jak wyjaśnia ustawodawca, brak automatycznego dostępu do aktualnych danych wiąże się z koniecznością wykonywania przez ubezpieczycieli i klientów dodatkowych działań polegających na aktualizacji danych, potwierdzaniu ich ważności czy nawiązaniu kontaktu z agentami ubezpieczeniowymi. Po wejściu nowych przepisów klienci nie będą już musieli informować zakładów ubezpieczeń o wymianie dowodu osobistego. 

„Rozwiązanie ograniczy obowiązki administracyjne klientów, usprawni obsługę polis, zmniejszy ryzyko pomyłek oraz pomoże w wykrywaniu prób wyłudzeń” – podkreślała na swojej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

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Ma być sprawniej i bezpieczniej. Niemal jednomyślna decyzja posłów

Ustawa ma także poprawić jakość danych przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń i usprawnić obsługę umów ubezpieczeń. Dla klientów ma się to przełożyć m.in. na przyspieszenie procesu wypłaty odszkodowań. Celem jest także zmniejszenie kosztów i obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Możliwość uzyskania danych dotyczących dowodu osobistego w celu weryfikacji aktualności będzie przysługiwała tylko zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie umów ubezpieczenia na życie. Zakłady te podlegają bowiem wymogom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej „ustawą AML” i są zobligowane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klienta.

Nowelizację poparła zdecydowana większość posłów. Za jej uchwaleniem zagłosowało 414 posłów, 20 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja ustawy o ewidencji ludności trafi do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. Zgodnie z projektem przyjętym przez Sejm, przepisy mają wejść w życie z dniem 12 stycznia 2027 r.

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