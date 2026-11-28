Prawica chce gruntownych zmian w UE i KE (fot. ilustracyjna)
Europa potrzebuje reform. Jeszcze w 2010 r. w ramach Strategii Lizbońskiej rozważaliśmy scenariusze wygranej konkurencji z USA. Dziś z nadziejami przyjmujemy wizję udziału w „koalicji średnich sił”, która w wizji kanadyjskiego premiera Marka Carneya ma zbudować naszą „zbiorową odporność” wobec globalnych mocarstw, które – nie wyłączając USA – podważają dotychczasowe zasady współpracy handlowej i samego porządku międzynarodowego.
Potrzebę zmian potęguje rosnący niepokój Europejczyków o przyszłość, co widać w destabilizacji nawet najbardziej przewidywalnych europejskich demokracji. Wzrost znaczenia partii jeszcze niedawno marginalnych często przynosi uzasadniony niepokój. Jednak winę za stopień rozgoryczenia ponoszą także partie głównego nurtu, które – pomijając błędy krajowe – zbyt długo zwlekały z rewizją polityki migracyjnej czy klimatycznej UE, szczególnie w obszarze rosnących obciążeń dla firm. Radykalna prawica wyrwała klasę polityczną Europy ze snu dopiero wtedy, gdy zagroziła jej realną utratą wpływu na instytucje.
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