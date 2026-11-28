Kampania przed wyborami parlamentarnymi rozegra się w dużej mierze w sieci. Doświadczenia z wygranych kampanii w Europie pokazują, że pęd polityków za algorytmami platform społecznościowych jest zrozumiały, ale to nie wystarczy do zwycięstwa.

Smartfonom poświęcamy dziś cztery–pięć godzin dziennie i coraz częściej z nich czerpiemy wiedzę o świecie. Według najnowszego raportu Digital News Report przygotowanego przez Reuters Institute media społecznościowe i platformy wideo po raz pierwszy wyprzedziły jako źródło informacji portale czy stacje telewizyjne, a w Polsce więcej osób ogląda już wiadomości wideo w sieci niż w telewizji. Nadchodząca kampania będzie zarazem pierwszą dużą kampanią w Polsce bez płatnej reklamy politycznej w serwisach Mety i Google’a, które wycofały ją w Unii jesienią 2025 r. O tym, co zobaczą wyborcy, zdecydują więc w jeszcze większym stopniu algorytmy poszczególnych platform, a coraz więcej treści będzie tworzonych z pomocą sztucznej inteligencji (AI). Wniosek wydaje się prosty: wygra ten, kto najlepiej nakarmi maszynę.