Na tym brawura ministra obrony się nie wyczerpała. Podczas konferencji programowej Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski stwierdził, że, jeśli parlament uchwali zniesienie dwukadencyjności, a prezydent ustawę zawetuje, to „wiemy, co mamy robić i możemy się temu przeciwstawić”. Tajną bronią ma być ogłoszenie w tej sprawie referendum i zebranie 500 tys. podpisów. Reakcja prezydenta na tę groźbę nie zaistniała, tym bardziej, że głowa państwa przebywa w Argentynie.