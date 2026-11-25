Ukraiński parlament przyjął w całości projekt ustawy regulujący obrót wirtualnymi aktywami. „Za” głosowało 271 deputowanych, 8 było przeciw. Jak podkreślono w komunikacie, ustawa jest jednym z warunków porozumień Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską w ramach programu „Ukraine Facility”, który obejmuje m.in. pakiet pomocowy dotacji i pożyczek w wysokości 50 miliardów euro.

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Przepisy wykorzystują unijne rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation).

Brak jasnych regulacji dotyczących rynku kryptowalut ułatwia wykorzystywanie wirtualnych aktywów do nielegalnych działań, w tym ukrywania dochodów, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i unikania płacenia podatków – argumentowali autorzy projektu ustawy.

Dokument określa status prawny wirtualnych aktywów i ustanawia wymagania dla dostawców usług z nimi związanych. W szczególności firmy te będą zobowiązane do uzyskania autoryzacji lub rejestracji oraz składania corocznych sprawozdań.

Głównym regulatorem rynku będzie Narodowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (NBU). Giełdy kryptowalut, firmy depozytowe i inni dostawcy usług będą musieli uzyskać autoryzację.

Ile wyniesie podatek?

Przepisy wprowadzają także podatek, który będzie naliczany od różnicy między ceną zakupu i sprzedaży kryptowaluty. Jeśli więc ktoś kupił aktywo za 100 tys. hrywien, a sprzedał za 150 tys., to podstawę opodatkowania będzie stanowiło 50 tys. hrywien.

Zgodnie z przepisami, do 2028 r. preferencyjna stawka daniny będzie wynosiła 5 proc. podatku dochodowego i 5 proc. podatku wojskowego. W kolejnych latach stawka wzrośnie do 18 proc. podatku dochodowego i 5 proc. podatku wojskowego. Władze szacują, że legalizacja rynku przyniesie dodatkowe 15 mld hrywien dochodów do budżetu (ok. 1,35 mld zł).

Jednocześnie wymiana jednej kryptowaluty na inną będzie wolna od podatku. Dochody ze sprzedaży cyfrowych aktywów do wysokości płacy minimalnej (103 tys. hrywien rocznie, czyli ok. 9,3 tys. zł) także będą zwolnione z podatku.

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Transakcje kryptowalutowe mają być również zwolnione z podatku VAT, choć projekt ustawy przewiduje wyjątki dla niektórych kategorii aktywów wirtualnych.

Przepisy wejdą w życie w lipcu 2027 r.

To kolejna próba uregulowania rynku kryptowalut w Ukrainie. W 2022 r. przyjęto ustawę „O aktywach wirtualnych”. Przepisy miały wejść w życie po nowelizacji Kodeksu Podatkowego w związku z kryptoaktywami, a te z kolei nigdy nie zostały uchwalone. Ustawa pozostała więc martwa.

W Polsce MiCA się nie przyjęło. Przez weto

Podobne przepisy regulujące rynek kryptoaktywów stosujące unijne rozporządzenie MiCA próbowano przyjąć w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie je jednak zawetował. Głowa państwa uzasadniał swoją decyzję, twierdząc, że przepisy pozwalają na nadmierną ingerencję państwa w działalność gospodarczą i zbyt rygorystyczne uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego. Przekonywał, że ustawa mogłaby doprowadzić do wypchnięcia niektórych spółek technologicznych z Polski.

Rzecznik rządu Adam Szłapka w ostatnich dniach zapowiedział kolejny, bardziej restrykcyjny projekt ws. kryptoaktywów.