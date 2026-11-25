Jak ustalił „Financial Times” na podstawie relacji pięciu urzędników zaznajomionych ze sprawą, specjalni wysłannicy USA Jared Kushner i Steve Witkoff poinformowali europejskich partnerów o korekcie kursu. Powiązania korporacyjne przestały być kluczowym elementem amerykańskiej strategii wobec Moskwy.

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Jeszcze w ostatnich miesiącach obaj wysłannicy sugerowali, że po zakończeniu działań wojennych amerykańskie firmy mogłyby inwestować w rosyjski sektor naftowy oraz wydobycie tytanu, a rosyjski gaz mógłby ponownie popłynąć rurociągami do Europy.

Rosja chce ukraińskiej ziemi. Bez tego nie będzie rozmawiać o biznesie

Gospodarcze zachęty nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Według źródeł „FT” strona rosyjska początkowo pozytywnie przyjęła te sygnały, ale jej zainteresowanie szybko osłabło. Zamiast rozmawiać o biznesie, Moskwa zaczęła domagać się od Ukrainy ustępstw terytorialnych oraz spełnienia innych warunków, których Kijów nie akceptuje.

Inne źródło „FT” przekazało, że koncepcja porozumień biznesowych została „odłożona na później”, a Waszyngton przeszedł do bardziej klasycznego podejścia negocjacyjnego opartego na zasadzie „ziemia za pokój”. Kolejny rozmówca dziennika ocenił, że Putin nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które nie zakładałoby dalszych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa.

Poproszony przez gazetę o komentarz przedstawiciel amerykańskiej administracji określił te doniesienia jako „nieprawdziwe”.

W Abu Zabi przelała się czara goryczy

Kluczowa okazała się runda rozmów pokojowych w Abu Zabi w dniach 10–11 listopada. Przedstawiciele Rosji zakomunikowali wówczas Amerykanom, że Władimir Putin nie zamierza łagodzić swojego stanowiska w zamian za „poboczne” umowy gospodarcze.

– Dano nam jasno do zrozumienia, że nie są zainteresowani tego typu interesami – powiedział w rozmowie z gazetą jeden z przedstawicieli USA.