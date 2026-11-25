– Starzy ludzie najbardziej boją się śmierci od zamarznięcia – mówi dziennikarzom jedna z mieszkanek Kijowa. Codziennie odwiedza swoją starą matkę, by naładować jej powerbanki, które pozwalają przetrwać wyłączenia prądu. Ale nic nie może poradzić na brak ogrzewania w bloku, w którym ona mieszka.

Na początku września rosyjski lider Władimir Putin wydał rozkaz wcześniejszego rozpoczęcia niszczenia ukraińskiej infrastruktury cywilnej. Zmasowane i długotrwałe ataki mają doprowadzić do takiego jej zniszczenia, które zmusiłoby Kijów do kapitulacji już tej zimy. „Rosyjskie ataki uderzają w infrastrukturę energetyczną, od której zależy przetrwanie Ukraińców zimą. To rodzi obawy, że niektóre miasta – w tym stolica, Kijów – mogą stać się niezdatne do zamieszkania” – opisał tę kampanię amerykański dwumiesięcznik „Foreign Policy”.