– Gdzie na hali leży młotek? – Piotr Mikiewicz, socjolog edukacji i profesor Uniwersytetu DSW Ideis, przywołuje ten przykład zapytany, jak absolwenci są przygotowani do pracy. – Pracodawca może oczekiwać, że nowy człowiek będzie umiał posługiwać się narzędziem. Tego, gdzie je znaleźć i jak zorganizowana jest praca na tej konkretnej hali, dowie się na miejscu – mówi Mikiewicz. I dodaje: – Podobnie jest w banku. Studia z finansów dają podstawy do rozumienia, na czym polega praca. Procedur obsługi klienta w konkretnym banku człowiek uczy się po zatrudnieniu.

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Granica wydaje się oczywista, dopóki firma nie próbuje znaleźć specjalisty. W badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego, opublikowanym w 2026 r. przez PARP i Uniwersytet Jagielloński, 79 procent firm, które rekrutowały specjalistów AI i nie znalazły odpowiednich kandydatów, wskazało brak doświadczenia. Niedopasowanie kompetencji wskazało 61 procent. Takie były odpowiedzi pracodawców, których rekrutacja się nie powiodła. Pozostaje pytanie, gdzie kandydaci mieli zdobyć doświadczenie, którego od nich oczekiwano.

– Uczymy się w pewnym systemie, który buduje pewną bazę – mówi prof. Mikiewicz. Dalsza nauka zależy również od tego, jak firma przyjmuje nowego człowieka. Czy starszy pracownik pokaże mu, jak rozpoznaje problem i dlaczego wybiera akurat takie rozwiązanie? Czy nowy pracownik zobaczy cały proces, czy pozna tylko czynność, do której go zatrudniono? Od odpowiedzi zależy, czy za rok będzie mógł zrobić samodzielnie coś więcej.

Co konkretnie ma umieć taki pracownik? W części badania BKL dotyczącej wdrażania sztucznej inteligencji, na pierwszy plan wysuwają się przetwarzanie i analiza danych. Firmy wskazują również zdolność uczenia się i adaptacji oraz zarządzanie zmianą. W pracy te umiejętności spotykają się z fachową wiedzą. Żeby wychwycić błąd w odpowiedzi wygenerowanej przez AI, pracownik banku musi znać zasady obsługi. Żeby po modernizacji linii zinterpretować dane z urządzenia, operator musi rozumieć proces produkcji. Podstaw fachu można się nauczyć w szkole, na uczelni lub na kursie. Ocenę wyniku i podejmowanie decyzji ćwiczy się na konkretnych zadaniach, choćby na stażu albo pod okiem doświadczonego kolegi.

Gdzie junior zdobędzie doświadczenie

Wdrażanie do pracy długo oznaczało zaczynanie od zadań, których wynik mógł sprawdzić ktoś bardziej doświadczony. W biurze takim zadaniem może być wstępne zestawienie danych albo przygotowanie odpowiedzi dla klienta. Dziś pierwszą wersję coraz częściej można uzyskać za pomocą sztucznej inteligencji. Młody pracownik dostaje wtedy inne zadanie. Ma ocenić, czy otrzymany wynik jest poprawny. A to już wymaga znajomości dziedziny, której dopiero się uczy.

Według analizy NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2025 r. około 30 procent miejsc pracy w Polsce wykazuje pewien stopień podatności na wpływ generatywnej AI. Badacze szacowali, do jakich zadań można zastosować tę technologię. O tym, ile pracy rzeczywiście przejmą narzędzia, zdecyduje też, w jaki sposób będą wdrażane w firmach. W obrębie jednego stanowiska część zadań może się uprościć, ale inne będą wymagać większej uwagi człowieka.

Przykład tego, jak AI może pomóc początkującym, daje badanie opublikowane w „The Quarterly Journal of Economics”. Autorzy przyjrzeli się pracy działu obsługi klienta jednej firmy po wprowadzeniu asystenta podpowiadającego odpowiedzi. Największe korzyści odnieśli mniej doświadczeni pracownicy i ci, którzy wcześniej osiągali słabsze wyniki. W tym zespole narzędzie pomagało początkującym korzystać ze sposobów postępowania wypracowanych przez skuteczniejszych kolegów. Dla pracodawcy istotne jest również to, co pracownik po kilku miesiącach korzystania z podpowiedzi potrafi zrobić sam.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której asystent przygotował rzeczową i uprzejmą odpowiedź dla klienta, ale powołał się na zasadę obowiązującą w innym typie umowy. Pracownik musi wiedzieć, gdzie sprawdzić warunki, komu zgłosić rozbieżność i co powiedzieć klientowi. Sam dostęp do narzędzia – generatywnej sztucznej inteligencji – tej wiedzy mu nie daje. Gdy ma z kim omówić podobne przypadki, z czasem uczy się także, kiedy podpowiedź jest wystarczająca, a kiedy potrzebna jest druga opinia. Jeśli firma mierzy wyłącznie czas obsługi, może przeoczyć różnicę między pracownikiem, który potrafi sam rozpoznać nietypową sprawę, a tym, który po prostu szybciej wysyła odpowiedzi.

Po stronie pracodawcy dochodzi jeszcze decyzja o tym, kto będzie uczył. Mikiewicz wskazuje na mentoring, w którym doświadczony pracownik pokazuje nowemu, jak działa zespół i jak radzić sobie z zadaniami. W małej firmie wiele można zobaczyć przy wspólnej pracy. W dużej początkujący pracownik poznaje tylko wycinek działalności, do którego trafił. W jednym i drugim miejscu liczy się, czy osoba, która ma go wprowadzić, ma na to czas i czy może mu pozwolić spróbować, zanim rozliczy go z samodzielnego wyniku.

Po co mi wiedza o pantofelku

– Kiedy syn pyta mnie, do czego przyda mu się to, czego uczy się w szkole, tłumaczę mu na przykładzie pantofelka – mówi prof. Mikiewicz. – Nie wiadomo, czy przyda mu się w przyszłości wiedza o pantofelku. Pewnie nie. Ale na biologii, chemii czy fizyce uczeń poznaje różne sposoby analizowania zjawisk. Uczy się rozpoznawać problem, interpretować go i dopasowywać rozwiązanie do tego, co ustalił. A to już może się przydać także w zawodzie odległym od biologii.

Obok specjalistów od danych potrzebni są pracownicy, którzy znają swoją dziedzinę, potrafią sprawdzić wynik i wyjaśnić zespołowi, kiedy można na nim polegać

Gabriel Wołosewicz, Nauczyciel Roku 2024, wykładowca akademicki i egzaminator kwalifikacji zawodowych w szkolnictwie branżowym, wśród umiejętności potrzebnych młodym ludziom wymienia przede wszystkim kompetencje cyfrowe. Do tego, jak mówi, dochodzą krytyczne myślenie i umiejętność współpracy w zespole. Liczą się kompetencje miękkie, jak komunikacja oraz odporność na stres. Wymienia też języki obce i otwartość na to, czego można się nauczyć poza Polską. Jego wyliczenie dotyczy pracy, w której narzędzi używa się wspólnie z innymi ludźmi, gdzie trzeba przekazać im wynik, a czasami poprosić o pomoc w języku innym niż własny.

Jak ćwiczyć te umiejętności podczas nauki konkretnego fachu? Wołosewicz wspomina praktyki uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie w Hiszpanii i Portugalii. Wśród uczestników byli przyszli technicy reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej, architektury krajobrazu oraz eksploatacji portów i terminali. Wołosewicz korzystał także z mniej widowiskowej formy współpracy, bo pozyskiwał od pracodawców materiały i surowce do zajęć. Firma może w ten sposób pomóc zorganizować ćwiczenia w szkole, a przyjmując uczniów na praktyki, pokazać im, jak podobne zadanie wykonuje się w miejscu pracy.

Taki staż można rozpatrywać od strony tego, czego uczeń będzie umiał się podjąć po powrocie. Czy potrafi ustalić z kimś, co właściwie ma zrobić, i zgłosić trudność, zanim spóźni się z zadaniem? Czy umie opowiedzieć, jak w dwóch miejscach organizuje się tę samą pracę? Przy podobnych pytaniach pojęcie kompetencji przekrojowych nie wydaje się już tak abstrakcyjne. Uczeń korzysta z nich już wtedy, gdy próbuje wykonać konkretne zadanie zawodowe.

Przy wdrażaniu AI jedni pracownicy przygotowują dane, inni oceniają, w których zadaniach warto skorzystać z narzędzia. Ktoś musi też ustalić, jakich informacji nie należy do niego wprowadzać. W mniejszej firmie kilka z tych obowiązków może przypaść jednej osobie. Dlatego obok specjalistów od danych potrzebni są pracownicy, którzy znają swoją dziedzinę, potrafią sprawdzić wynik i wyjaśnić zespołowi, kiedy można na nim polegać.

Wybór specjalizacji ma więc znaczenie, ale moment i sposób jej wyboru też są ważne. Prof. Mikiewicz zwraca uwagę, że młody człowiek często dopiero po zetknięciu się z pracą odkrywa, czy odpowiadają mu jej realia. Można przez lata myśleć o jednym zawodzie, a podczas praktyki zobaczyć, że jego codzienność wygląda inaczej, niż się zakładało. Dobre doradztwo powinno dać czas na takie rozpoznanie. Szkoła i uczelnia mogą pomóc, jeśli pozwolą próbować różnych zadań, zanim uczeń czy student podejmie kosztowną decyzję o zmianie kierunku.

Jak przygotować kadry dla energetyki

W energetyce część potrzeb kadrowych można rozpoznać na podstawie planowanych inwestycji. Pytanie brzmi, z jakim wyprzedzeniem przygotowywać ludzi, skoro na różnych etapach inwestycji potrzebni będą inni specjaliści. Polski program jądrowy pokazuje, że warto sięgać po osoby, które już uczą się budownictwa, mechaniki, elektrotechniki czy inżynierii materiałowej. Część ich wiedzy można wykorzystać w nowej branży, uzupełniając ją o wymagania właściwe dla sektora.

W programie „Atom na uczelniach” z przedsiębiorstwami współpracowały Politechniki Gdańska, Warszawska, Śląska i Wrocławska oraz AGH. Według Ministerstwa Energii w specjalistycznych zajęciach uczestniczyło 424 studentów i doktorantów z ponad 30 kierunków. Staże odbyło 150 studentów w niemal 60 krajowych przedsiębiorstwach. W zależności od miejsca praktyki uczestnicy przygotowywali dokumentację techniczną, modelowali elementy w 3D albo poznawali zasady kontroli jakości stosowane w branży jądrowej.

Politechnika Gdańska przewidziała w pilotażu płatne praktyki w wymiarze od 400 do 550 godzin i wynagrodzenie opiekuna po stronie przedsiębiorstwa. To ważny szczegół. Opiekun musi znaleźć zadanie na miarę wiedzy studenta, wprowadzić go w zasady pracy i sprawdzić wynik. Gdy finansowanie obejmuje tylko godziny uczestnika, czas opiekuna łatwo uznać za zasób, który zawsze będzie dostępny. A to od niego jednak w dużej mierze zależy, czy student przejdzie od obserwacji do wykonania własnego zadania pod nadzorem.

Skalę pilotażu pokazują dane o frekwencji. O tym, jak program wpłynął na zatrudnienie, powiedziałoby więcej oddzielne policzenie umów o pracę, ofert zatrudnienia i prac dyplomowych prowadzonych dalej z firmą. Resort podał dla jednej z politechnik wspólną liczbę tych trzech rodzajów kontynuacji. Każdy może mieć wartość dla uczestnika, ale odpowiada na inne pytanie. Jeśli przedsiębiorstwa mają dzięki temu zyskać kadry, warto wiedzieć, ilu stażystów ostatecznie podjęło pracę w sektorze i jakie zadania im powierzono.

Prof. Piotr Mikiewicz widział podobną współpracę również w szkołach średnich – w technikach. Opowiada o szkołach, które utrzymywały kontakt z lokalnymi pracodawcami przez dłuższy czas. W znanych mu przypadkach inicjatywa wychodziła od szkoły, firma doposażała pracownię i włączała się w organizację praktyk. Nazw placówek nie podaje, ale wskazuje na główną różnicę między jednorazowym wsparciem a stałą współpracą.

Przy stałym kontakcie obie strony mogą rozmawiać o tym, co dzieje się z uczniami w zakładzie, i z roku na rok poprawiać sposób przygotowania następnych grup. Dla szkoły pytanie o sprzęt i program ma dłuższy horyzont niż dla firmy obsadzającej wolne stanowiska. Uczeń będzie używał tego, czego się nauczy, również wtedy, gdy zmieni miejsce pracy. Dlatego w dobrze zorganizowanej współpracy warto zapytać, czy nauczył się obsługi konkretnego urządzenia, czy umie ustalić, co sprawdzić po zmianie ustawień i jak udokumentować wynik. Im więcej z tej wiedzy może zabrać do innego zakładu, tym więcej warte jest dla niego szkolenie.

Kto ma się uczyć po 20 latach pracy

Wraz ze zmieniającą się demografią, zmienia się rachunek firm. Prognoza GUS dotycząca ludności rezydującej zakłada, że w 2060 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 30 proc. mieszkańców Polski. Lokalne rynki pracy zmieniają się w różnym tempie. Prof. Mikiewicz zwraca uwagę, że tam, gdzie na rynek wchodzą mniej liczne roczniki, firmy mogą wcześniej zainteresować się współpracą ze szkołami. Mogą też inwestować w automatyzację lub szukać pracowników poza lokalnym rynkiem. W każdym z tych przypadków trzeba zdecydować, jakich zadań będą się uczyć ludzie, którzy już pracują.

Doświadczenie pracownika produkcji wciąż ma znaczenie. On wie, jak przebiega praca na zmianie, w jakich warunkach dochodzi do przestojów i co może świadczyć o problemie

Co taka zmiana oznacza dla załogi, pokazał Volkswagen Poznań. Przed uruchomieniem w 2020 r. produkcji VW Caddy piątej generacji, firma rozbudowała spawalnię w poznańskim Antoninku i zainstalowała w niej 450 nowych robotów. Pracowników, którzy wcześniej ręcznie spawali i zgrzewali elementy, przygotowywano do pracy w roli operatorów maszyn i urządzeń. W przygotowaniu załogi do uruchomienia produkcji uczestniczyło firmowe Centrum Szkoleniowo-Treningowe w Swarzędzu. Porozumienie z zakładową „Solidarnością” obejmowało m.in. gwarancje zatrudnienia oraz środki na przekwalifikowanie i rozwój pracowników.

W tej sytuacji doświadczenie pracownika produkcji wciąż ma znaczenie. On wie, jak przebiega praca na zmianie, w jakich warunkach dochodzi do przestojów i co może świadczyć o problemie. Przy zautomatyzowanej linii potrzebuje dodatkowo umiejętności obsługi urządzeń i reagowania na sygnały z maszyny. Kurs można wtedy powiązać z zadaniem, które człowiek będzie wykonywał po powrocie na halę.

W praktyce rozstrzyga się to w grafiku. Kiedy pracownik ma ćwiczyć? Kto przejmie na ten czas część jego obowiązków? Czy po szkoleniu będzie mógł korzystać z nowych umiejętności, czy wróci do poprzednich zadań? Przy podnoszeniu kwalifikacji w dotychczasowej pracy firma może zacząć od jednego procesu. Przy przekwalifikowaniu dochodzi pytanie o to, czy czeka na pracownika inne stanowisko i czy wie, na jakich warunkach je obejmie. Inaczej oceni ofertę, gdy widzi drogę do dalszej pracy, niż gdy ma poświęcić wolny czas na kurs o niejasnym zastosowaniu.

Prof. Mikiewicz zwraca też uwagę na naukę, którą łatwo przeoczyć, bo odbywa się przy wykonywaniu zwykłych obowiązków. Kierownik zespołu może nigdy nie skończyć kursu zarządzania, a przez lata nauczyć się dzielić zadania, reagować na konflikty i wprowadzać nowych pracowników. Dopóki jest w tej samej firmie, jego doświadczenie znają przełożeni i koledzy. Kiedy zmienia pracę, musi je nazwać i pokazać komuś, kto nie widział go w działaniu. Pomoc w opisaniu takiego doświadczenia oraz możliwość formalnego potwierdzenia wybranych umiejętności to dwa różne etapy, oba ważne dla osób uczących się poza szkołą.

Za czyje pieniądze i w czyim czasie

Na pytanie, kto ma nas uczyć, prof. Mikiewicz odpowiada: - Wszyscy. Szkoła i uczelnia mogą dać wiedzę fachową i przyzwyczaić do samodzielnego sprawdzania wniosków. Pracodawca ma dostęp do własnych procesów i najlepiej widzi, czego wymaga konkretne stanowisko. Pracownik podejmuje decyzję, czy chce rozwijać się w dotychczasowej dziedzinie, czy spróbować pracy w innej. Państwo może wspierać naukę wtedy, gdy koszt szkolenia lub brak dostępnej oferty zamyka drogę do zmiany.

Socjolog wymienia Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz szkolenia dostępne za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Różnice między firmami widać także w tym, czy mają kogo oddelegować do uczenia innych. Dla dużego przedsiębiorstwa opracowanie programu wdrożenia może być częścią stałych zadań działu personalnego. Dla właściciela niewielkiego zakładu godzina opiekuna to czas, w którym doświadczony pracownik nie wykonuje własnych zleceń. Dlatego oferta wsparcia ma większe szanse przydać się małej firmie, jeśli uwzględnia sposób, w jaki może ona zorganizować naukę bez przerywania pracy zakładu.

W badaniu BKL poświęconym sztucznej inteligencji niemal połowa firm nie deklarowała działań na rzecz uzupełniania braków kompetencyjnych. Wśród badanych 23 procent wskazało inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników. Część przedsiębiorstw korzystała z usług zewnętrznych lub szukała ludzi na rynku. Każda z tych decyzji może mieć swoje uzasadnienie. Firma, która zleca wykonanie specjalistycznej usługi, wciąż musi umieć określić, czego potrzebuje, i ocenić rezultat. Firma, która rekrutuje specjalistę, musi zdecydować, czy jego wiedza zostanie w jednym zespole, czy będą mogli skorzystać z niej inni.

Przy ocenie programu szkoleniowego warto pytać, co uczestnicy robią po powrocie. Ile osób dostało nowe zadania? Czy mogą zastosować umiejętności w pracy? Czy pracownik, któremu powierzono uczenie innych, dostał na to czas? Uzyskane odpowiedzi dadzą pracodawcy podstawę do decyzji, czy inwestować w kolejną edycję. Pracownikowi pozwolą ocenić, czy szkolenie może zmienić jego sytuację zawodową.

I nawet jeśli nowy pracownik szybko zapamięta, gdzie leży młotek, to więcej czasu zajmie mu zrozumienie, w którym momencie powinien przerwać pracę i zawołać kogoś z większym doświadczeniem. A po latach może to on będzie wprowadzał kolejną osobę. Jeśli w tym czasie zmieni się technologia, obaj będą potrzebowali czasu na naukę. Firma, która już dziś potrafi ten czas wygospodarować, ma większe szanse wykorzystać świeżą wiedzę absolwenta i doświadczenie człowieka, którego zatrudnia od dawna.