Jak podaje „New Scientist”, temperatura ciała kobiety każdej zimy obniżała się nawet do 31 st. C. Towarzyszyło temu odrętwienie przypominające stupor, czyli głębokie zahamowanie aktywności ruchowej i psychicznej. Osoba znajdująca się w takim stanie sprawia wrażenie całkowicie odciętej od otoczenia, choć pozostaje przytomna. Nie mówi ani się nie porusza, a do jej wybudzenia potrzebny jest bardzo silny bodziec, np. wielokrotne energiczne potrząsanie lub ból.

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Jej stan przypominał hibernację. W mózgu nie wykryto śladów chorób

U badanej kobiety stan przypominający hibernację, związany z obniżeniem temperatury ciała, przejawiał się m.in. nadmiernym poceniem, nawet podczas przebywania w temperaturze pokojowej. Występowały u niej również zaburzenia gospodarki elektrolitowej oraz obniżona liczba krwinek. Objawy ustępowały samoistnie wraz z nadejściem wiosny. Kobieta odzyskiwała wówczas przytomność, a jej organizm wracał do pełnej sprawności.

Zaskakujące wyniki przyniosła pośmiertna analiza jej mózgu, w którym nie wykryto poważniejszych zmian. Jak informuje amerykańska stacja „NewsNation”, przede wszystkim nie znaleziono śladów jednostek neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Nie stwierdzono również obecności schorzeń prionowych wywoływanych przez nieprawidłowo sfałdowane białka, które można byłoby powiązać z epizodami stanu przypominającego hibernację. Badacze zaobserwowali jedynie mniejszą liczbę połączeń między neuronami w podwzgórzu (hypothalamusie). Jest to niewielka struktura międzymózgowia łącząca układ nerwowy z hormonalnym. Odpowiada m.in. za regulację temperatury ciała, rytmu dobowego i gospodarki hormonalnej.

Wyniki badań mogą mieć duże znaczenie zarówno dla lepszego zrozumienia funkcjonowania ludzkiego organizmu, jak i dla rozwoju medycyny. Choć przypadek kobiety jest wyjątkowy, niewykluczone, że człowiek dysponuje uśpionymi mechanizmami biologicznymi, których aktywacja pozwalałaby spowolnić metabolizm. Gdyby udało się je wykorzystać, mogłoby to pomóc w ratowaniu osób z ciężkimi obrażeniami podczas transportu do szpitala, a także w udzielaniu pomocy medycznej ludziom przebywającym w kosmosie.

Torpor i hibernacja – mechanizmy przetrwania zwierząt

U niektórych zwierząt stałocieplnych, zarówno ssaków, jak i ptaków, w niesprzyjających warunkach występuje torpor, czyli stan ograniczenia aktywności organizmu i oszczędzania energii. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim mniejszych gatunków, takich jak nietoperze, kolibry i gryzonie. Jego przebieg kontroluje podwzgórze. W czasie torporu obniża się temperatura ciała, a metabolizm ulega spowolnieniu.

Torpor trwa zazwyczaj kilka godzin na dobę, w przeciwieństwie do hibernacji, która może utrzymywać się przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Zwierzęta znajdujące się w tym stanie niemal nie tracą masy mięśniowej ani gęstości kości. Mechanizm ten pozwala im przetrwać trudne warunki, np. zimną noc, podczas której brakuje pożywienia. Korzystają z niego zwłaszcza ptaki, których szybki metabolizm sprawia, że bez okresowego ograniczenia wydatków energetycznych mogłyby nie przeżyć nawet jednej nocy. Krótkotrwały torpor mogą wykorzystywać m.in. jerzyki, jaskółki i sikory, szczególnie podczas nagłego pogorszenia pogody.

Hibernacja niedźwiedzi przebiega nieco inaczej niż u mniejszych ssaków. Ich sen zimowy jest stosunkowo płytki, a temperatura ciała obniża się tylko nieznacznie. Znacznie głębszą hibernację przechodzą natomiast jeże i susły. Temperatura ich ciała może spaść nawet do około 1,5 st. C, a funkcje życiowe ulegają ogromnemu spowolnieniu. Różnica ta wynika przede wszystkim z masy ciała. Potężne niedźwiedzie tracą ciepło znacznie wolniej, a ponowne ogrzanie ich organizmu wymagałoby bardzo dużych nakładów energii.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)

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