Ta nietypowa anomalia geologiczna znajduje się w dolinie Valsesia we włoskim Piemoncie. W tym miejscu międzynarodowy zespół naukowców realizuje projekt DIVE. Jak donosi Interia, odwierty mają zostać przeprowadzone w strefie Ivrea – Verbano. W tym miejscu granica między skorupą a płaszczem Ziemi znajduje się prawdopodobnie 2 km pod powierzchnią. Projekt jest realizowany w ramach International Continental Scientific Drilling Program.

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Jak skały z głębi Ziemi znalazły się na powierzchni?

Granica między skorupą a płaszczem Ziemi jest określana jako nieciągłość Mohorovičicia, w skrócie Moho. Pod kontynentami znajduje się ona średnio na głębokości około 35 km, więc jest poza zasięgiem jakichkolwiek odwiertów. W tej części Alp miliony lat temu doszło do zderzenia dwóch płyt tektonicznych, które wypiętrzyły fragment skorupy i ustawiły go niemal pionowo. Dzięki temu geolodzy mogą dziś oglądać na powierzchni skały, które powstały głęboko pod ziemią.

W latach 2022–2024 w pobliskiej dolinie Ossola wykonano już dwa odwierty. Pierwszy osiągnął głębokość 578,5 metra, drugi – 909,5 metra. Kolejny etap prac ma się rozpocząć po 2026 r. w okolicach miejscowości Balmuccia.

Co może ujawnić odwiert w dolinie Valsesia?

Jedno z najważniejszych pytań dotyczy składu podziemnej struktury zwanej ciałem Ivrea. Jeśli wiertło natrafi na perydotyt, skałę charakterystyczną dla płaszcza Ziemi, będzie to świadczyć o tym, że badacze faktycznie zbliżyli się do granicy Moho. Z kolei jeśli okaże się, że w tym miejscu występuje gabro, czyli skała powstała z zastygłej magmy, przemawiałoby to za tym, że skorupa sięga nawet 50 km, a granica leży znacznie głębiej.

Wydobyte próbki pomogą badaczom ustalić, jak skały zachowują się pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia oraz lepiej zrozumieć procesy związane z ruchami płyt tektonicznych, trzęsieniami ziemi i aktywnością wulkaniczną.