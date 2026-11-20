„Elon Musk jest tak umiarkowany jak jego algorytmy” – napisał w piątek w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

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Na dołączonym do wpisu polityka zdjęciu Musk stoi przed mikrofonem z uniesioną i wyprostowaną prawą ręką oraz otwartą dłonią.

Fotografia pochodzi prawdopodobnie z 2025 roku. Wówczas Musk podczas jednego z wydarzeń, które towarzyszyło inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, powiedział do zebranych, że dzięki nim przyszłość cywilizacji jest zapewniona. Podczas krótkiego przemówienia wykonał gest przypominający salut rzymski. Zachowanie to wywołało wtedy niemałe kontrowersje.

Sikorski zarzucił Muskowi powielanie rosyjskiej propagandy

Dzień wcześniej – w czwartek – szef polskiej dyplomacji odniósł się do wypowiedzi Muska o wydarzeniach na Ukrainie w 2014 r. Miliarder uznał Rosję za agresora, a zarazem twierdził, że Stany Zjednoczone obaliły „demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta” Ukrainy, Wiktora Janukowycza. – To jest działanie ofensywne i bez pomocy Departamentu Stanu USA i innych agencji nie doszłoby do tego – mówił Musk.

„Nie, przestań powtarzać rosyjską propagandę” – odpowiedział na X Sikorski. Minister przypomniał, że osobiście przebywał wówczas w ukraińskiej stolicy. „Byłem tam i nie było żadnego przewrotu w Kijowie w 2014 r.” – dodał.

Gest Elona Muska podzielił ekspertów

W styczniu 2025 r. podczas wystąpienia w Capital One Arena Musk dziękował Amerykanom za umożliwienie Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu. Dwukrotnie uderzył się prawą ręką w lewą pierś, po czym wyciągnął ramię z otwartą dłonią.

Zdaniem historyczki Claire Aubin, specjalistki w dziedzinie nazizmu w Stanach Zjednoczonych, gest oznaczał „sieg heil” – relacjonowała w rozmowie z AFP. Podobnie oceniła go badaczka faszyzmu Ruth Ben-Ghiat. „To był rzeczywiście nazistowski salut, i to dość agresywny” – napisała wtedy w serwisie X.

Inną ocenę przedstawiła organizacja Anti-Defamation League (ADL). „Wygląda na to, że Elon Musk wykonał niezręczny gest w chwili entuzjazmu, a nie nazistowski salut” – napisała na X. Podobnego zdania był amerykański historyk Aaron Astor, który stwierdził, że gestu Muska nie należy określać mianem nazistowskiego salutu.